Cara y cruz para Arbeloa en la enfermería del Real Madrid

El técnico blanco afronta el partido contra el Elche con otro amplio cartel de ausencias por lesión. Afortunadamente, las últimas pruebas médicas le han dado una alegría al salmantino

El Real Madrid recupera fuerzas tras la goleada del martes al Manchester City (3-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en una sesión en la Ciudad Deportiva en la que se descartó lesión del francés Aurelien Tchouaméni, quien finalizó el partido con problemas en el tobillo derecho, y a la espera de delimitar el alcance de las molestias de su compatriota Ferland Mendy.

Tras una victoria ante el Manchester City que sube el ánimo del Real Madrid, y refuerza la figura de Álvaro Arbeloa en el banquillo, el conjunto blanco llevó a cabo una sesión matutina en la que los titulares en ‘Champions’ llevaron a cabo ejercicios de recuperación.

Entre ellos, Tchouaméni se sometió a pruebas en el tobillo que descartaron lesión, por lo que, salvo contratiempo, estará disponible en el compromiso liguero ante el Elche de este sábado.

No lo estará Mendy, quien disputó dos partidos seguidos como titular esta temporada y tuvo que ser sustituido al descanso. Sin pruebas aún, a las que se someterá este viernes, se aprecia una lesión en el isquiotibial derecho, a la espera de conocer el alcance y el tiempo de baja.

Por otro lado, Arbeloa pudo ver sobre el césped al brasileño Éder Militao, encarando la fase final de la recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral que sufrió en diciembre.

Además, el francés Kylian Mbappé siguió su plan específico de recuperación con el objetivo de superar un esguince en la rodilla izquierda y estar disponible el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Un objetivo que dependerá de las sensaciones del futbolista, sin querer correr ningún riesgo.

Una duda sobre la mesa que se mantiene con Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Con esta lista de bajas, además de las de Alaba, Bellingham, Ceballos y Rodrygo prepara el Real Madrid la visita del Elche en una competición liguera sin margen de error, con el Barcelona a cuatro puntos de distancia en el liderato tras haber sumado el Real Madrid solo tres puntos de los últimos nueve posibles.

Álvaro Carreras recibe un premio en su tierra

El futbolista del Real Madrid Álvaro Carreras recibido este pasado jueves la Carabela de Plata, el principal galardón de la Gala del Deporte de Ferrol, su ciudad natal, una distinción que ha recogido su hermana, Paula, quien ha dicho, sobre la posibilidad de que el jugador levante la Liga de Campeones, que hasta "conseguirlo no va a parar".

En un acto celebrado en el Auditorio de Ferrol, ha asegurado que su hermano "estaría encantado de estar aquí, pero por su trabajo no puede", y se ha mostrado "orgullosa del trabajo que está haciendo".

Así, ha indicado que charló minutos antes del acto por teléfono y que la trayectoria del lateral madridista "es una locura, un sueño; gracias a todo su trabajo y sus dos piernas".