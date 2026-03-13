Valverde resuelve la duda sobre el lanzador de penaltis: "﻿No hemos vuelto a fallar tres penaltis en un partido"

El técnico de Viandar de la Vera ha resaltado la importancia de ganar al Girona para "dar un paso adelante" en la lucha por Europa, al mismo tiempo que se alegra por los 500 partidos de Iñaki Williams y aclara que "si está Oihan Sancet en el campo es el que suele tirar" el penalti

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa antes de medirse al Girona este sábado en Montilivi, un duelo que puede ser clave para meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos. El técnico rojiblanco ha arrojado luz sobre una posible fecha de vuelta de Nico Williams al mismo tiempo que ha descartado la presencia de Unai Gómez y Aitor Paredes, pero también ha tratado otras cuestiones.

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Importancia del partido ante el Girona

"Sí, efectivamente, ya no hay vuelta atrás y ya todos los equipos nos jugamos mucho, lo mismo que al principio, solo que ahora ya no hay retorno. Entonces, los puntos que se vayan ahora no los recuperas y los que consigues son un tesoro. Eso es lo que tenemos que intentar, porque mañana tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante y es un partido que, si lo sacáramos, puede significar mucho para nosotros".

Continuidad a las buenas sensaciones ante el Barça

"Todos los partidos son diferentes, evidentemente son exámenes que tenemos que pasar porque queremos continuar sumando y sumando bien. Lo que pasa es que los rivales también son diferentes: lo que te plantea el Barça no es lo mismo que plantea el Girona. Tienen algunas similitudes, pero es diferente. O lo que ha ocurrido en otros partidos, quizás los equipos nos juegan de otra manera y nosotros también tenemos que solventar esas situaciones. Vamos a ver cómo va el partido de mañana, pero sí es cierto que nos lo tomamos muy en serio porque sabemos que el Girona es un buen equipo, que generalmente nos cuesta mucho poder conseguir puntos allí, en su campo, donde se hacen fuertes. Intentar superar, más que un examen, es una prueba más para nosotros, pero sí, intentar sumar y sumar de tres en tres".

Los 500 partidos de Iñaki Williams

"Es él quien tiene que estar orgulloso de los números que está consiguiendo. Evidentemente sí son números importantes y dan una idea de lo que significa Iñaki Williams, no solo para este equipo, sino para el club y lo que es en la historia del club. Todo lo ha conseguido a base de empuje, a base de ese corazón que tiene, que siempre nos impulsa, que siempre nos empuja hacia adelante, y será una muesca más, espero que sea mañana, ya veremos".

El Girona

"Es un equipo que se ha recuperado bien de un mal inicio, además lo ha hecho confiando en sus armas, sin cambiar. Ahí la mano del entrenador Míchel se nota desde siempre y ha sido fiel a lo que ha ido haciendo, con pequeñas variaciones, pero un equipo perfectamente reconocible. En esta segunda vuelta está muy bien, porque además han reencontrado el juego y lo tienen, se les ve que están confiados. Estamos todos ahí en un bloque, todos muy juntos, en los que cualquier victoria o derrota te supone mucho y espero un partido muy competido mañana".

Si hay un penalti, ¿quién lo lanza?

"Si está Oihan Sancet en el campo es el que lo suele tirar, tiró Guruzeta porque no estaba Oihan Sancet. También falló Jauregizar, pero sí, sí hay unos lanzadores que estipulamos antes de cada partido. Desde el año pasado no hemos vuelto a fallar tres penaltis en un partido, que yo recuerde".