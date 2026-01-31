Real Oviedo - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 22 de LaLiga

El Oviedo persigue una victoria que se le resiste desde la jornada 7 ante un Girona que encadena cuatro partidos sin perder

El Real Oviedo se mide este sábado al Girona FC en un duelo marcado por dinámicas opuestas. El conjunto dirigido por Almada atraviesa una profunda sequía de resultados y no conoce la victoria desde hace más de tres meses, mientras que los catalanes llegan en un momento claramente ascendente y cada vez más cerca de los puestos europeos.El Real Oviedo afronta el encuentro como colista, con 13 puntos, y está a nueve de salir de la zona de descenso. En las últimas cinco jornadas solo ha podido rescatar tres puntos, fruto de los empates ante Celta de Vigo, Deportivo Alavés y Real Betis. Como local, el balance tampoco invita al optimismo: apenas ocho puntos en diez partidos, con un registro de tres goles a favor y once en contra, cifras que reflejan sus problemas ofensivos y defensivos en el Carlos Tartiere.El Girona, por su parte, ocupa la décima posición con 25 puntos, empatado con Osasuna. El equipo de Míchel muestra una clara progresión en las últimas jornadas, tanto en resultados como en sensaciones. A ello se suma la llegada de refuerzos como Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri, que han elevado el nivel competitivo de la plantilla.

Oviedo No Iniciado - Girona

Lejos de Montilivi, el conjunto catalán ha logrado 12 puntos en diez partidos, un rendimiento sólido que refuerza su ambición de seguir escalando posiciones y acercarse aún más a la zona europea.En cuanto a los enfrentamientos directos, la igualdad es máxima. El balance histórico refleja cinco victorias para cada equipo y siete empates, por lo que el vencedor de este duelo logrará romper esa paridad y dar un golpe anímico importante en función de sus respectivos objetivos.

Real Oviedo - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 22 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Real Oviedo y el Girona, tendrá lugar este sábado 31 de enero a las 14:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Real Oviedo - Girona FC: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimosegunda jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y en Orange es el dial 113), así como en la plataforma de DAZN. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Real Oviedo - Girona FC: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Real Oviedo y el Girona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la vigesimosegunda jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.