Pellegrini despeja la duda de Fornals y sorprende con su petición para el mercado: "Quizás lo necesitemos más en otras posiciones"

Pellegrini, que aseguró que el castellonense está disponible, aseguró que dispone de alternativas para la delantera y desvía los focos hacia otra posición en el epílogo de esta ventana

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Luis de Sol en la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Valencia y trató diferentes asuntos trascendentales, sobre todo lo referido a la recta final de inmediato y lo que puede ocurrir con Bakambu, a la par que ofreció la buena noticia de que Fornals entra en la lista a pesar de que esta mañana no entrenó.

Así las cosas, el castellonense encendió las alarmas por su ausencia en la sesión, pero Pellegrini, que descartó la recuperación de algún tocado, aseguró que el centrocampista está disponible.

Pellegrini descarta que Fornals sea baja

“Cada uno tiene una recuperación distinta, según estime el cuerpo médico. Fornals irá convocado”, confirmó el entrenador verdiblanco, que, igualmente, aseguró que Bakambu, pese a estar en la rampa de salida, está disponible para la cita contra el Valencia y forma parte de la convocatoria.

"Bakambu sigue estando citado. Le llegan más las críticas porque no estuvo acertado el otro día, pero le pasa a muchos. Es un tema que no lo manejo ahora que se va a cerrar el mercado”, aseguró el entrenador bético, que asegura en relación a la ventana estival que no se habla lo mismo de puertas para afuera en los medios que por vía interna y que quizás se necesiten refuerzos en posiciones que no se hablan.

Deja entrever que se necesitan refuerzos en otras posiciones

"Se habla mucho externamente, sobre Bakambú y los delanteros, pero no es lo mismo internamente", afirmó Pellegrini, que sorprendió al asegurar que la posición está bien cubierta a día de hoy a pesar de lo mucho que se está hablando sobre la necesidad de rearmar al equipo arriba.

"Por supuesto que hay que hacer una evaluación. La delantera es una posición donde hay muchas alternativas. Está Chimy, está Bakambu, está Aitor, está Cucho... A lo mejor en otras posiciones tenemos más carencias por lesiones. Así que prefiero, como digo, no hablar de ese tema, porque dentro de eso tendríamos que profundizar. Por ese lado también está dónde se necesita, quién es el nombre, cuánto cuesta, cuánto se puede pagar...", señaló Pellegrini.

Elogios a Deossa y Abde

Además, el entrenador se refirió a otros nombres propios, como, por ejemplo, Deossa y Abde. Así, echó un capote al colombiano sobre su rendimiento, asegurando que todavía tiene mucho que dar.

“No es fácil adaptarse del fútbol mexicano al europeo. Tiene mucho potencial y tiene que mejorar muchísimo”, apuntó el técnico, que se pronunció sobre el gran momento de Abde y su crecimiento en todos los aspectos.

"Abde, si no me equivoco, creo que la temporada pasada era el jugador que tenía más oportunidades de gol frente a la portería contraria y era el que tenía también el peor rendimiento en cuanto a convertir esas ocasiones de gol. Ahí se da exactamente de cuenta lo que tenía que mejorar. Ahora está con goles, es el goleador máximo nuestro en la Europa League. Yo creo que es un jugador muy joven que todavía tiene muchísimo que mejorar justamente en la toma de decisiones, en los metros finales. Él produce mucho también con la potencia y con la habilidad que tiene", apuntó.