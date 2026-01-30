La millonada que se ha asegurado el Betis en la UEL y el salto en el ranking UEFA

El triunfo ante el Feyenoord y la clasificación directa para octavos de final como cuarto en la general garantiza, como poco, cubrir los ingresos presupuestados

El Real Betis es uno de los seis clubes participantes en la Europa League que se habría asegurado ya sobrepasar el listón de los 20 millones de euros en ganancias, según el portal especializado @fmeetsdata, que sostiene que la Roma, pese a que se ha metido en el 'Top 8' en la última jornada de la fase regular, alcanzó ya los 22 millones, al tiempo que los verdiblancos, el Oporto y el Fenerbahçe superaron este 30-E el loable peldaño, junto a Lyon y Aston Villa, con Nottingham Forest, PAOK y Feyenoord muy cerca.

Con este logro global, en La Cartuja están de enhorabuena, pues alcanzarían el montante presupuestado para la competición continental, por lo que todo lo que venga a partir de ahora será un superávit. Y es que habrá 2,5 millones extra por llegar a cuartos de final, otros 4,2 millones adicionales por plantarse en 'semis' y otros siete millones por ser finalistas, más seis millones para el campeín y cuatro por jugar la Supercopa de Europa.

De momento, tras el fijo de 4,31 millones por participar, el Real Betis se ha embolsado 2,5 millones por sus resultados positivos (cinco triunfos y dos empates), más 600.000 euros por ser cuarto y 300.000 por quedar entre los ocho primeros, siendo de 1,75 millones el premio por saltarse la ronda 'play off' y plantarse directamente en octavos. En total, alrededor de 10 millones de euros, a los que habría que sumar otros tantos en concepto de abonos, ticketing, 'market pool' y derechos televisivos para redondear esos 20 millones, que subirán seguro al asegurarse varios duelos en casa más, encima de vuelta y, por ende, decisivos.

El equipo español que más aporta y el sexto de Europa, donde ya es el 25º

Como desgrana 'MundoBetis', la notable fase liga de la UEL que ha firmado el Real Betis, con cinco victorias, dos empates y una derrota, convierte a los de Manuel Pellegrini en el sexto club de Europa y primero de España en lo que a aportación al coeficiente del país se refiere, con 12 puntos (por los 11 del FC Barcelona o los 10 del Real Madrid), a los que suma un bonus de 6,25 por el pase directo a octavos de final, convirtiéndose, con 18,25, en el 17º a nivel continental hasta la fecha.

Todo ello conlleva su ascenso en el ranking UEFA de 2026, que se genera con los puntos de las cuatro campañas anteriores y la actual, sirviendo para designar futuros cabezas de serie en los sorteos o deshacer hipotéticos empates. Ahí, ha pasado de ser el 78º del Viejo Continente en 2022 al 25º en lo que va de año, con sólo tres vecinos (blancos, culés y colchoneros) por arriba. Alcanza los 70.500