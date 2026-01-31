Lebrija, finalmente, abrirá el Circuito Provincial de Senderismo en este 2026

El próximo 22 de febrero es la fecha elegida para que la localidad de Lebrija abra este 2026 del Circuito Provincial de Senderismo, teniéndose que posponer aquella que estaba prevista este 1 de febrero hasta el 15 de marzo, en la localidad de Marinaleda

En muchas ocasiones, por más que se diga un dicho, no hace que este sea mejor. Pero esto último no se utiliza para hablar de la provincia de Sevilla, ya que referirse a la misma como una de las mejores tierras para la práctica deportiva no es que sea mera palabrería, ya que se demuestra con hechos. La Diputación de Sevilla, en este sentido, permite que así sea, organizando importantes circuitos que permiten a los amantes de la actividad física, poder disfrutar de aquello que aman. Todos los públicos se pueden adscribir a unos eventos que prometen explotar al máximo todo lo que tiene que ver con el deporte.

Dentro de esas disciplinas que gustan entre los deportistas, el senderismo tiene un hueco privilegiado. Y la fecha para que el circuito se celebre ya se encuentra muy próxima. A pesar de que el inicio estaba previsto para este 1 de febrero, en la localidad de Marinaleda, finalmente el Circuito Provincial de Senderismo dará el pistoletazo de salida de este año 2026 en Lebrija el próximo 22 de ese mismo mes. La jornada que se debía celebrar en Marinaleda, finalmente, tendrá lugar el próximo 15 de marzo.

Este circuito promete traer grandes jornadas deportivas hasta el próximo mes de diciembre, por lo que varias serán las oportunidades para poder disfrutar de una prueba que sabe lucir a las mil maravillas las cualidades únicas de la provincia sevillana.

El programa está compuesto de diez rutas a pie (nueve diurnas y una nocturna), y la participación estará abierta a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y se permitirá un máximo de 150 participantes por jornada. Podrán participar únicamente aquellas personas que hayan cumplido 14 años antes de la fecha de la jornada correspondiente aunque, en este último caso, los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un adulto y entregar una autorización firmada por su padre, madre o tutor legal.

Para toda aquella persona que se quiera apuntar de forma individual, sus solicitudes se realizarán a través del formulario habilitado en la web de la Delegación Provincial de Sevilla de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, para cada una de las jornadas que componen el programa. Este permanecerá abierto desde doce días naturales antes de la fecha de la actividad a las 12:00, hasta el jueves de la misma semana a las 14:00, o hasta que se agoten las plazas.

También existe la posibilidad de que grupos conformados desde los distintos municipios de la provincia puedan apuntarse, habilitándose también un enlace en la web anteriormente nombrada. Los municipios interesados podrán reservar un máximo de treinta plazas por jornada, las cuales serán asignadas atendiendo a criterios de igualdad de participación. En este último caso, las inscripciones permanecerán abiertas desde dieciséis días naturales antes de la fecha de la actividad a las 12 h, hasta el jueves de la semana anterior a la jornada a las 14 h. Cada municipio, al menos, tendrá que contar con quince participantes adscritos en el grupo.