Mairena del Alcor ya se prepara para albergar la Copa Diputación de Sevilla

Este fin de semana se celebrará una prueba que promete grandes emociones para los amantes de la actividad física, como es la "Copa Diputación de Sevilla" que tendrá a Mairena del Alcor como protagonista

La Diputación de Sevilla sigue demostrando su compromiso con el deporte en la provincia sevillana. Esta tierra hace necesaria que se puedan aprovechar al máximo todos los recursos que tiene para hacer que el público pueda disfrutar, de la mejor manera, de la actividad física. En muchas ocasiones, los objetivos suelen centrarse únicamente en los profesionales. Sin embargo, esta institución abre las puertas a todos los públicos, para que se puedan ver grandes imágenes tanto en los corredores como aquellos que asisten, con muchas familias que intentan instaurar el deporte entre los más pequeños.

ESTADIO Deportivo fue testigo de ello en la anterior prueba celebrada, que tuvo a la localidad de Alcalá de Guadaíra como protagonista. Varias fueron las escenas bonitas que se vivieron y muchos los protagonistas que atendieron al micrófono de este medio. "Si alguien quiere probar por primera vez a correr, el cross es lo mejor, porque el ambiente de estar en la naturaleza es muy diferente al estar en una carrera de asfalto", declaró una de las ganadoras de la prueba de la pasada jornada, dejando claro que esta es más que una mera prueba deportiva. En el podcast realizado en este medio, presentado por José Antonio Rivero, también tuvimos la oportunidad de charlar con Roi, Técnico de Deportes de los Circuitos de Campo a través y Atletismo de la Diputación, hablando de una importante cita, como es la "Copa Diputación de Sevilla".

Esta prueba, la última del año, es una de las más deseadas por los amantes de esta disciplina. Esta es una premiación independiente al Circuito Provincial de Campo a Través, consistente en una clasificación por equipos mixtos, por lo que es una gran oportunidad de poder ver estampas poco habituales dentro del Circuito Provincial. Se celebrará en Mairena del Alcor y la participación es individual y libre para cualquier deportista, al igual que todas las jornadas del circuito.

Sin embargo, esta cuenta con la particularidad de que la clasificación de equipos mixtos se conforma con la suma del resultado individual de los mejores deportistas masculinos y femeninos de cada entidad, quedando dispuesta de la siguiente manera: cuatro deportistas masculinos y cuatro deportistas femeninas (Senior-Master); dos deportistas masculinos y dos deportistas femeninas (Sub18-Sub20); y tres deportistas masculinos y tres deportistas femeninas (en cada categoría desde sub10 hasta sub16).

Gran cierre de una serie de pruebas que tanto han gustado al público y que, en cada localidad, han llenado de deporte los distintos parajes disponibles. También cabe recordar que, en esa misma mañana de la disputa de la Copa Diputación de Sevilla, se llevará a cabo la entrega de premios del Circuito.