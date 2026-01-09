La Diputación de Sevilla continúa apostando por el ajedrez gracias al Abierto Internacional de Ajedrez "Ciudad de Sevilla"

FIBES será el escenario de una prueba de gran calado en la provincia de Sevilla, que sirve para destacar la importancia que el ajedrez tiene entre los más jóvenes

Sevilla, sin lugar a duda, es una de esas tierras que apuesta por numerosas pruebas deportivas. Muchas son las disciplinas que se dan lugar en la provincia sevillana, por lo que es un privilegio para todos aquellos que quieran apostar por un estilo de vida basada en la actividad física. Muchas son las razones para ello y, mucho más, recién empezado un año donde muchos son los propósitos que surgen con ello. Para este 2026, una nueva prueba será la que protagonice la agenda deportiva de la provincia en estos próximos días, como es la la 51ª edición del Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad de Sevilla”.

Entre el 9 y 14 de enero, Fibes será el escenario de esta prueba que destaca como plenamente consolidada en el calendario deportivo de nuestra provincia, y una buena prueba del prestigio y de la calidad de este torneo es que está reconocido entre los diez más importantes de España, según la clasificación de la Federación Española de Ajedrez. En esta ocasión, la Diputación de Sevilla presenta una prueba en la que Casimiro Fernández ha querido destacar su importancia. "Es un auténtico orgullo, en nombre de la Diputación de Sevilla y de su presidente, Javier Fernández de los Ríos, volver a contribuir a una nueva edición del Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad de Sevilla”, en este caso la número 51. Un torneo que, tras más de medio siglo de historia, sigue proyectando el nombre de Sevilla y de su provincia dentro y fuera de nuestras fronteras", declaró el diputado de Cultura de la Diputación de Sevilla.

En esta ocasión, la edición obtendrá unas cifras de récords en la participación, ya que participarán 98 equipos y más de 560 niños y niñas inscritos, procedentes tanto de la capital como de numerosos municipios de la provincia, unos números que según Casimiro "llenan de felicidad y que demuestran que el ajedrez goza de una magnífica salud".

También ha querido destacar el crecimiento del Torneo Internacional Femenino, ya que es "una iniciativa que cuenta con el respaldo de nuestra institución a través de la línea de ayudas a la promoción de la Igualdad de Género en el deporte". Según las cifras que maneja la Diputación, hasta el momento, son ya 32 las jugadoras inscritas de 10 nacionalidades diferentes, unas cifras que "reflejan el avance hacia una participación cada vez más igualitaria y diversa" y que " anima a seguir impulsando iniciativas que favorezcan la presencia de la mujer en el deporte y, en particular, en el ajedrez".