El presidente de la Diputación de Sevilla se suma a la previa del derbi sevillano: "Soy muy bético y quiero que gane el Betis"

Javier Fernández de los Ríos se apunta a la previa de este Gran Derbi y analiza el crecimiento de ambos clubes como que "gran parte de la existencia y gran parte de la fuerza que tiene el Betis se la da la existencia del Sevilla; y gran parte de la existencia y fuerza del Sevilla se la da la existencia del Betis"

Apenas quedan horas para que ruede el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que significará el comienzo de El Gran Derbi. Desde hace varios días, la previa ya se empieza a vivir, siendo esta una de las características que define lo que es la ciudad de Sevilla. Las bromas o los piques es lo habitual en estos días previos, ya que este es un partido que puede marcar la tendencia de ambos equipos para lo que queda de curso. Ambos conjuntos saben de la importancia del mismo, siendo buena prueba de ello los entrenamientos a puertas abiertas que han concentrado a un gran número de personas en ambos campos de la ciudad hispalense.

Muchas son las personas que se pronuncian en estos días previas, ya que una ocasión de tal característica así lo merece. En esta ocasión, el que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derbi sevillano ha sido Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla. Varios han sido los actos que el presidente ha albergado en estos últimos días en relación con el fútbol sevillano, siendo uno de los últimos la entrega de la Medalla de Oro de la Diputación de Sevilla a Fabián Ruiz.

La retroalimentación como la clave de todo

La Escuela de Reporteros de Andalucía ha tenido el placer de contar con el Presidente de la Diputación de Sevilla, realizando una pequeña entrevista donde se han sacado varios temas. Uno de ellos viene a colación de lo que se celebrará el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como es El Gran Derbi. A pesar de que él tiene sus colores, ha querido hacer una pequeña reflexión. "Soy muy bético y quiero que gane el Betis, pero creo que gran parte de la existencia y gran parte de la fuerza que tiene el Betis se la da la existencia del Sevilla y gran parte de la existencia y fuerza del Sevilla se la da la existencia del Betis", declaró Javier Fernández de los Ríos.

Este comentario resulta interesante, ya que el Presidente de la Diputación trata de explicar uno de los motivos por los que es tan singular esta rivalidad, con una especie de retroalimentación que hace fuerte a ambas entidades.

La rivalidad de este Sevilla-Betis, explicada por Javier Fernández de los Ríos

El presidente de la Diputación de Sevilla ha querido hacer referencia a lo especial que es la rivalidad entre ambos equipos, algo que define lo único que es esta ciudad. Para explicarlo, ha querido usar un pequeño símil con el baloncesto de la ciudad, planteando una utópica situación.

Tras hacer un pequeño símil con la posibilidad de la coexistencia de dos clubes de baloncesto, como sería que el Sevilla FC y el Real Betis lo tuviesen, quiso arrojar una reflexión que explica la rivalidad sevillana. "Ya sabéis que aquí ser de tu equipo es que gane tu equipo, pero tiene que perder el otro, porque si no la noche no es completa", declaró Fernández de los Ríos.

Está claro que esta rivalidad es algo más que tres puntos, con la carga emocional que caracteriza a este tipo de partidos. También es importante esa unión entre dos de las entidades más importante de esta ciudad, viéndose reflejada esta situación con una foto de ambos presidentes con Javier Fernández de los Ríos, evidenciando el apoyo que la Diputación brinda a ambos clubes de fútbol sevillano.