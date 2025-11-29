Fernando Sales: "El Betis está mejor que el Sevilla pero en los derbis no hay favoritos"

El exjugador del Sevilla FC, Fernando Sales, analiza en ESTADIO Deportivo 'El Gran Derbi' de este domingo entre rojiblancos y béticos: "En los derbis da igual la posición, son partidos bastante parejos"

Sevilla FC y Real Betis Balompié se medirán este domingo en el Sánchez-Pizjuán para dirimir el primer derbi de la temporada. Un partido especial que se lleva todos los focos en la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Fernando Sales, exjugador de Nervión, analiza y detalla sus sensaciones en ESTADIO Deportivo.

Fernando Sales: "Es el mejor derbi del mundo"

El sevillano da su punto de vista acerca del derbi: "Será un partido emocionante. Sí es verdad que hoy en día el Betis deportivamente tiene otras aspiraciones que anteriormente ha tenido el Sevilla pero como siempre se ha dicho y además suele pasar, no hay ningún favorito. El Sevilla jugando en casa siempre tiende a empujar un poquito más.

El Betis llegará al derbi por encima del Sevilla por séptima vez consecutiva. Un dato que Sales valora: "Yo preferiría estar en mejor posición evidentemente. A lo largo de la estadística, en los derbis casi siempre ha pasado que da igual la posición. De hecho se han visto casos en el que uno iba muy abajo y otro muy arriba, y luego ha sido un partido bastante parejo".

Y añade: "Hay muchas emociones, mucha motivación en la afición, que empuja muchísimo y entonces quiera que no el equipo de casa siempre tira bastante. A pesar de que el rival pueda ser algo más superior deportivamente".

Sobre el Sevilla de Almeyda: "El equipo tiene una identidad"

"La verdad que me está gustando bastante, por lo menos en un poco en la situación que está el club y con los mimbres que tiene por lo menos el equipo tiene una identidad y creo que está imprimiendo ese carácter argentino que tienen ellos, ese orden y demás".

"Está la liga un poco que si eres capaz de enganchar dos o tres partidos seguidos te metes ahí arriba y por lo menos, lo que se ha vivido en los últimos años no se verá. No pasar apuros hasta esa última hora.

El 'pique' entre Caparrós y Gordillo

"Suele pasar de un sitio a otro a lo largo de los años. Creo que hay que dejarlo en lo que es; el mejor derbi del mundo, en en un pique sano que hay entre las propias familias y demás y disfrutar de este evento que que ya te digo, muchas familias están esperando ese partido y que gane el mejor como se suele decir".