Los Palacios y Villafranca se prepara para una nueva jornada de bádminton

El municipio sevillano será testigo de una nueva jornada de Bádminton, siendo esta una de las disciplinas que más gusta en la provincia sevillana gracias a las grandes enseñanzas que brinda a los jóvenes

Sevilla ya se prepara para la llegada de la primavera, con todo lo que eso implica. Para eso, la provincia lo tiene todo listo, y son muchos los espacios existentes que permiten disfrutar de muchas disciplinas tanto dentro como fuera de los pabellones, estableciendo una gran oportunidad para que personas de todas las edades puedan disfrutar de todo lo bueno que rodea al deporte. La Diputación de Sevilla es una institución comprometida en poder brindar unas jornadas que permitan a muchas familias el poder transmitir la importancia de la actividad física, mostrándose cada fin de semana.

Uno de los circuitos que más gusta en la provincia sevillana es el de Bádminton. Con el gran éxito cosechado por Carolina Marín, este deporte ha adquirido una gran importancia en la comunidad andaluza, con muchos jóvenes que se fijan en ella para poder disfrutar de esta disciplina. Si se habla de la provincia sevillana, son buenos los números de participación que este deporte muestra, un ejemplo de todo lo que está cosechando. Cabe recordar que este circuito, con carácter promocional, tiene un marcado interés en el fomento de la participación en categorías de base, desde categoría sub-11 a sub-19.

Tras varias fechas ya celebradas en Sevilla, la provincia se prepara para una nueva cita, que será el día 28 de marzo. Será la localidad de Los Palacios y Villafranca la encargada de acoger esta jornada, todo ello en el Pabellón Municipal José Moral Ayala. Las jornadas se disputarán en horario de 10:00 a 15:00 aproximadamente, debiendo estar los participantes con la antelación suficiente al inicio de la jornada. Esto permitirá durante varias horas la emoción que este deporte desprende.

Hasta cuatro serán las categorías que podrán participar en esta jornada, estableciéndose un rango de edad de los nacidos entre el año 2017 y 2008, por lo que muchos serán los jóvenes que podrán aprender de todos esos valores que se encuentran en esta disciplina. Las inscripciones se formalizarán directamente con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Bádminton y el plazo máximo de inscripción es hasta las 14:00 del miércoles 25 de marzo, no admitiendo ninguna inscripción que no cumpla dicho plazo. Este municipio ya se prepara para acoger una gran jornada deportiva que deja este circuito, y que será una nueva oportunidad para todos aquellos participantes que quieran seguir desarrollándose en esta disciplina.