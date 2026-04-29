La Rinconada se prepara para la última jornada del Circuito Provincial de Bádminton

El municipio sevillano ya se prepara para la última jornada del circuito de Bádminton, un día que servirá para fortalecer todos los valores positivos que promulga este deporte y que, sin lugar a duda, supondrá un broche de oro

Sevilla ya se prepara para acoger grandes jornadas deportivas que no buscan otra cosa que el gozo de los amantes de la actividad física. Eso la provincia lo tiene claro y los distintos municipios se vuelcan en que así sea, enseñando todas las cualidades que tienen para hacer que todos los interesados puedan disfrutar de lo bueno que el deporte brinda. Además, y como en muchas ocasiones ya se ha comprobado, es importante tener en cuenta a los más pequeños para que puedan adquirir todos esos valores que promulga la práctica deportiva. La Diputación de Sevilla, semana a semana, brinda importantes oportunidades para ello, siendo la encargada de organizar importantes circuitos que despiertan el apetito de los más deportistas y brinda un especial protagonismo a los rincones que se encuentran en la provincia sevillana.

Uno de esos circuitos es el de Bádminton. Sin lugar a duda, este deporte es más que especial en Andalucía, con un legado que ha dejado Carolina Marín que hace que se haya convertido en un auténtico referente para los más jóvenes, al ser la que ha situado en el mapa al bádminton en España. Este circuito tiene un carácter promocional de la modalidad deportiva de bádminton, con un marcado interés en el fomento de la participación en categorías de base, desde categoría sub-11 a sub-19. El circuito se compone de cinco jornadas competitivas y una sexta jornada de tecnificación, convivencia y de iniciación a la modalidad de dobles. Sin lugar a duda, la mejor manera de impulsar los valores deportivos entre los más jóvenes.

Para la sexta y última jornada del circuito, toda la emoción se traslada a La Rinconada. En el Pabellón Municipal Fernando Martín, se podrá disfrutar de toda la emoción que esta jornada atrae desde primera hora de la mañana, siendo las nueve de la mañana la hora del comienzo hasta las cuatro de la tarde. Tras haberse disputado las cinco jornadas consecutivas, ahora toca un pequeño relax y ver el bádminton de la mejor manera posible.

La 6ª jornada, será una jornada de convivencia y tecnificación, una oportunidad para el encuentro de todos los participantes del circuito que contará con una parte de tecnificación y formación impartida por deportistas o técnicos destacados de la modalidad. También habrá una parte de competición de la modalidad a dobles y una parte final de entrega de premios a los deportistas finalistas del Circuito Deportivo Provincial.

De esta forma, se pone el broche de oro a un excepcional año de bádminton en la provincia de Sevilla. Son muchos los pequeños que, poco a poco, van descubriendo las virtudes de este deporte y van siguiendo los pasos para que se convierta en su disciplina preferida. Esto es más que importante, ya que permite que desde pequeños se pueda dotar de una importante conexión con un estilo de vida vinculado a la actividad física. Ahora el reloj de arena vuelve a darse la vuelta, todo a la espera de que el año que viene regrese un circuito que disfruta mucho la provincia sevillana.