El Cuervo será la encargada de acoger una nueva jornada de Marchas Cicloturistas

La provincia se prepara para acoger una nueva jornada de Marchas Cicloturistas a pocos días de que el verano abra sus puertas; siendo una oportunidad única para vivir experiencias

Sevilla es una de esas tierras que respira deporte y emoción. En cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de los pabellones, son muchas las oportunidades que surgen y que hacen que el deporte sea una oportunidad única para todos aquellos que sean amantes del mismo. Aparte de todo esto, la provincia tiene la suerte de poder contar con municipios que se vuelcan en crear experiencias únicas, ofreciendo la oportunidad de poder conocer enclaves únicos de la tierra sevillana con la 'excusa' de poder practicar aquello que más aman. Y, como lo más importante, todo esto cuenta con el beneplácito de que es para toda la familia, por lo que son oportunidades únicas que surgen para ello.

La Diputación de Sevilla, como institución, es una de la que más apoya todo esto tipo de jornadas, haciendo que semana tras semana se pueda vibrar con los eventos deportivos que hacen especial a esta provincia. Uno de los circuitos que más gusta es el de Marchas Cicloturistas, que es un circuito provincial basado en el fomento del ocio activo familiar cuya filosofía es dar a conocer los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad sede, a través del ciclismo. En estos últimos años, ha experimentado un notable crecimiento y sigue siendo una prueba con alta participación de todos los miembros de la familia.

Para esta ocasión, será necesario desplazarse al municipio de El Cuervo para poder disfrutar de esta prueba que se celebrará el 14 de junio. Podrán participar todas aquellas personas nacidas entre los años 1951 y 2011, estando ambas inclusive. El recorrido partirá desde la Caseta Municipal y, dando comienzo a las diez de la mañana, se estima que pueda acabar alrededor de la una y media. Una oportunidad única para poder conocer los rincones de una localidad que conforma la provincia sevillana.

Varios serán los enclaves que se podrán observar a través de esta ruta. Tras pasar por la Caseta Municipal, se podrán visitar las distintas calles del municipio. Posteriormente, se podrán ver lugares tales como el Parque del Rocío de la Cámara, el vaso lagunar de Los Tollos; teniendo la oportunidad de poder entrar en el Camino de las Monjas. Durante toda esta ruta, se podrá disfrutar de la fauna y flora que conforma a este municipio y que, sin lugar a duda, dejará importantes recuerdos e imágenes imborrables en la memoria de los participantes.

El recorrido es de alrededor de treinta y cinco kilómetros de distancia; mostrando un desnivel de 150 metros, haciendo que esta prueba sea accesible para todos los deportistas que deseen disfrutar de un buen pasaje. Tras finalizar dicha prueba y volver a nuestro lugar de encuentro, degustaremos platos típicos denuestra localidad en dicho lugar, donde encontramos todos los servicios necesarios para tener un buen rato de convivencia. Se espera que, aproximadamente, doscientas personas puedan disfrutar de un circuito único. Hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 15:00 de la tarde, se podrán realizar las inscripciones de un circuito que promete dejar grandes emociones.