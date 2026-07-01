Rafa Jódar - Pablo Carreño: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar y Pablo Carreño vuelven a verse las caras un mes después para pelear por un puesto en la tercera ronda de Wimbledon

Cuando Rafa Jódar y Pablo Carreño se enfrentaron por primera vez hace un mes en Roland Garros, poco podían imagina que se volverían a ver las caras en otro grande tan pronto. El duelo español asegura un tenista de la Armada en tercera ronda del torneo de Wimbledon, pero también deja en el camino a uno de los que mejor nivel están ofreciendo en estos momentos.

Jódar superó con claridad a Felix Gill y Carreño hizo lo propio con Denis Shapovalov, que se retiró por un problema en el hombro tras perder el segundo set ante el tenista gijonés.

De hecho, ése es el único partido que ha jugador Carreño desde que se viera con Jódar. Y el madrileño sólo ha disputado un duelo más en este tiempo, los cuartos de final en París ante Zverev.

Ninguno de los dos, por diferentes motivos, ha tenido una adaptación desde la tierra batida. Y, sin embargo, ambos ofrecieron una muy buena imagen en su estreno en el torneo londinense.

Si hubiera que vaticinar un favorito, ése sería Rafa Jódar. Y no sólo porque sea cabeza de serie, sino porque Carreño, pese a su triunfo del lunes, nunca ha estado cómodo en Wimbledon y, de hecho, ésa fue su primera victoria en la capital inglesa tras siete derrotas consecutivas.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Pablo Carreño?

El partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño correspondiente a la segunda ronda masculina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este miércoles 1 de julio. El encuentro se disputa en el cuarto turno de la pista 2, por lo que el choque se prevé que comience a media tarde, en torno a las 18:00 horas -hora peninsular española-; aunque eso puede variar mucho. En todo caso, nunca empezará antes de las 17:30 horas.

El choque va a continuación de los duelos Anastasia Gasanova-Naomi Osaka, que empieza a las 12:00 horas, Daniil Medvedev-Dani Mérida y Jessica Pegula-Sara Sorribes.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.