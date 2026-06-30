Topuria, detrás de Conor McGregor

El futuro del luchador español pasa por volver a pelear por el título, pero el poseedor del mismo piensa ahora en el irlandés

Aunque la prioridad de Ilia Topuria es recuperarse de las lesiones producidas en el último combate antes de empezar a preparar cualquier otra cosa o de ponerse de nuevo al nivel físico necesario para luchar, parece obvio que debe ir mirando su futuro y ahí, todo está en el aire.

Desde la fecha de su regreso hasta el posible rival, todo es una incógnita. La derrota ha cambiado todo el planteamiento y ahora no sólo entran los deseos del luchador español y de la compañía, sino que también están sus rivales.

Justin Gaethje, lo primero que hizo dos días después de ganar, fue negarle la revancha en el programa de Joe Rogan. "No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces. ¿Qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy (Pimblett) o alguien por el estilo", indicó.

Se podría esperar que fuera por temor a no poder sorprenderle como había hecho esta vez. Hacía ahí apuntaba el campeón del peso Pluma, Alexander Volkanovski, quien cree que en un segundo combate, ganaría Topuria.

Pero sus palabras posteriores van por otro lado. No es por temor, es por dinero. Ante Topuria sabía que era su última oportunidad de ganar un cinturón de campeón. Y ahora quiere rentabilizarlo. ¿Cómo? Peleando contra el luchador que más dinero puede darle: Conor McGregor.

Gaethje quiere acabar a lo grande

Y no lo ha dicho en un solo lugar, sino que ya se ha referido a esa posible pelea en más de uno, en las dos últimas semanas.

"Tengo mucho interés en ver qué pasa en esa pelea -la que disputan McGregor y Max Holloway el 11 de julio-. Max definitivamente me noqueó, pero siento que recuperé esa victoria con la pelea contra Ilia Topuria. Como he dicho cientos de veces en público, me encantaría darle un puñetazo en la cara a Conor McGregor", señala en el programa de Jim Rome, Justin Gaethje.

The Highlight cree que ese sí puede ser el punto culminante de su carrera. "No cabe duda de que es una de las mayores superestrellas de este deporte. Pelear contra un tipo como él obviamente me beneficia enormemente a nivel económico, a mi estatus de leyenda y demás. Estoy emocionado por esa pelea. Estoy emocionado de estar allí y luego verla", añade.

Y lo mejor es que tiene el respaldo de algunos de los analistas de la UFC, que creen que puede ser la pelea que mejor se venda ahora, por el nombre de McGregor y por el juego que siempre da Gaethje.

Apoyos al McGregor vs Gaethje

"El Conor McGregor vs Justin Gaethje, siempre que Conor supere a Max Holloway, sería lo más grande que puedes montar ahora. Sería el emparejamiento a hacer para atraer más ojos a la promoción, lo único que podría superar al evento en la Casa Blanca... Lo veo desde el punto de vista de negocio, de la propia lucha. Si solo fuera por resultados, diría que Arman Tsarukyan, pero a nivel de negocio no hay combate mejor hoy en día, sería increíble un Gaethje contra McGregor", señala el exluchador y analista Michael Chiesa MMA Junkie.

Al propio McGregor le preguntaron hace poco por esa posible pelea y menospreció a Gaethje, asegurando que fue derrotado por Max Holloway de forma fácil. Aunque ahora que es campeón, tal vez no haga ascos a enfrentarse al norteamericano y tener de nuevo un cinturón de la UFC.