Duro palo para Paula Badosa cuando ya cantaba victoria en Wimbledon

La tenista española, que llegó a mandar por 5-2 en el tercer set ante Emma Navarro, se queda a dos puntos de pasar ronda y cae eliminada en Wimbledon

Paula Badosa no acaba de levantar cabeza. Llegaba muy ilusionada a Wimbledon tras un tiempo de parón y después de haber cogido sensaciones en Berlín. Y se marcha del torneo londinense obligada a resetear de nuevo y hacer borrón y cuenta nueva para poder afrontar la parte final de la temporada con otra mentalidad que le permita cambiar su dinámica.

En Wimbledon lo tenía difícil. Debía enfrentarse a Emma Navarro, una rival Top y que llegaba en muy buena forma, como había demostrado en los últimos torneos. Esa parte sí la asumía, que lo tendría difícil para pasar. Lo que tal vez no estuviera en su mente es que se le escapara la victoria como ha ocurrido.

La española ganó un igualado primer set y, tras perder el segundo, se escapó rápidamente con un 'break' en el tercero para rozar el pase a la segunda ronda. Llegó a mandar por 4-1 y 5-2, pero perdió su saque el noveno juego. Aún así, estuvo a dos puntos de haber ganado el partido tras ponerse 0-30 con saque de la norteamericana.

No lo logró. Navarro equilibró el set, rompió a continuación el saque de la española y, pese a que Paula Badosa llegó a salvar varias bolas de partido, la tenista estadounidense acabó confirmado su remontada y venciendo por 4-6, 6-3 y 7-5.

Esos cinco juegos finales que cayeron para su rival le pesarán en la mente antes de afrontar la temporada de pista rápida americana, a donde llega con un ránking muy malo y teniendo que seguir tirando de 'wild cards' para poder entrar en los cuadros finales.

Puntos no cede, ya que el pasado año también cayó en primera ronda ante la británica Katie Boulter, pero no adelanta nada y sigue por encima del puesto 140 del ránking WTA.

Selekhmeteva tratará de vengar a Badosa

La derrota de Badosa supone la primera y única de una española en esta primera ronda de Wimbledon. Ayer ganaron Sara Sorribes y Jessica Bouzas y casi al mismo tiempo que Badosa caía ante Emma Navarro, lograba el triunfo la cuarta componente de la Armada presente en Londres: Oksana Selekhmeteva.

La tenista rusa, nacionalizada española y que debutaba en un grande bajo su nueva nacionalidad, superó por 6-1 y 7-5 a la austriaca Sinja Kraus pese a cometer... 10 dobles faltas.

Selekhmeteva se mantuvo muy firme al resto e hizo que su rival no llegara ni al 50% de los puntos logrados con su saque. Eso le permitió paliar los dos servicios que cedió en la segunda manga, fruto de esos problemas con su propio servicio.

De haber ganado Badosa, se habría producido un duelo entre ambas tenistas españolas, por lo que, ahora, la jugadora afincada en Barcelona tratará de vengar la derrota de la tenista catalana ante Emma Navarro.

Sufren Swiatek y Rybakina

En cuanto al resto de la segunda jornada de Wimbledon en el cuadro femenino, a la espera del debut de Serena Williams esta tarde, las favoritas siguieron adelante, aunque algunas, como la campeona Iga Swiatek, con más problemas de los previstos.

La tenista polaca superó a la norteamericana Taylor Towsens por 6-1, 2-6 y 6-3 tras un partido larguísimo, en el que la jugadora europea acabó con lágrimas en los ojos por la emoción.

Tampoco lo tuvo nada fácil la cabeza de serie número dos, Elena Rybakina, quien ganó en también en tres sets a la francesa Lois Boisson por 6-4, 1-6 y 6-3, en 1 hora y 49 minutos.

La única sorpresa la dio la ucraniana Elina Svitolina, que cayó a manos de su compatriota Daria Snigur por 7-6 y 6-2.