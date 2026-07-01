Serena Williams sorprende a sus 44 años ante una rival 25 años más joven

La menor de las Williams forzó un tercer set ante una rival de 20 años, que acabó ganándole por 'desgaste'

La mítica pista central de Wimbledon vivió un fin de la segunda jornada memorable, con un sufrido debut de Zverev y el regreso de una Serena Williams, que perdió, pero demostró que, a poco que se prepare, puede ser la de siempre.

Tras cuatro años de ausencia, la siete veces campeona de Wimbledon volvía a una de sus pistas predilectas. A sus 44 años y tras varias temporadas sin jugar más allá de los partidos de dobles que ha disputado últimamente, pocos esperaban que pudiera plantar cara a una rival mucho más joven y que se mantiene activa. Y mucho menos que aguantara 2 horas y 25 minutos de pelea.

Pero Serena Williams lo hizo. Igualó un partido en el que había perdido el primer set y mantuvo la opción de ganarle a la australiana Maya Joint hasta el final. Como podía ser lógico, la edad -casi 25 años mayor que su rival- y el estado de forma decantaron ese tramo final, en el que Joint cerró el partido y venció por 6-3, 6-7(6) y 6-3.

Serena Williams sí acusó de inicio la larga inactividad -1.400 días- en individuales y estuvo muy errática ante una rival que no se vio afectada por el escenario ni por la afinidad del público con su rival. Maya Joint estuvo firme y gracias a ello se pudo llevar el primer set por 6-3.

Serena Williams se niega a rendirse

Todo hacía indicar que el partido acabaría pronto cuando, en el inicio de la segunda manga, la australiana rompió el saque de su contrincante. O cuando, tras recuperar el terreno perdido, Serena volvió a perder su servicio. La estadounidense no se rindió, se rehizo para alegría del público y acabó forzando un 'tie break' que acabó llevándose tras levantar un punto de partido en contra.

El último set fue el más emotivo, con Serena Williams poniéndose por primera vez por delante con un 'break' en el tercer juego. No pudo mantenerlo mucho, pero dio esperanzas de que podía verse una victoria histórica. Ahí se acabaron sus fuerzas. Joint puso la directa, se apuntó cuatro juegos consecutivos y cerró el partido con su saque.

La menos de las Williams se despidió como si hubiera ganado, con la pista central de Wimbledon en pie ante el que, esta vez sí, podría ser su último partido en ese mítico lugar.

Alex Zverev retrasa el debut de Serena Williams

Antes de vivir ese emotivo momento se disfrutó del debut del campeón de Roland Garros, un Alex Zverev que es la alternativa a Sinner, pero que, como el italiano o Djokovic, el otro candidato al triunfo final, se dejó un set por el camino. Y gracias...

El joven belga Alexander Blockx demostró por qué está llamado a ser otra de las estrellas del futuro. De momento, es el único fuera del Top-100 que le ha ganado a Rafa Jódar este año y ya se ha metido de lleno en el grupo de los mejores. Ante Zverev, estuvo a la altura todo el tiempo y sólo acabó cediendo el partido en los dos últimos 'tie breaks': 6-4, 6-7(8), 7-6(5) y 7-6(0).

Casi tres horas de lucha necesitó el alemán, que si no estaba adaptado a la hierba, se adaptó en tiempo récord para poder batir a su contrincante. Ante el francés Valentin Royer, a priori, no le debería hacer falta tanto esfuerzo.