El enorme mérito de Enric Mas

El mallorquín siempre fue señalado como el relevo natural de la mejor generación de ciclistas de la historia que formaron entre otros Alberto Contador, Alejandro Valverde, Óscar Freire, Samuel Sánchez o Joaquim Rodríguez lo cual le ha perjudicado en algunos momentos de su carrera deportiva

Enric Mas afronta, probablemente, los días más importantes de su carrera deportiva ya que tiene en su mano la posibilidad de ganar La Vuelta a España. El ciclista tendrá que superar a uno de los más grandes de la última década, Primoz Roglic, para proclamarse campeón de una gran vuelta. Un camino que no ha sido sencillo para Enric Mas que no sólo ha tenido que lidiar con sus propios problemas sino que también se ha tenido que sobreponer a la presión de su país que llevada décadas teniendo éxitos en el ciclismo y que veía a Enric Mas como el único capaz de tomar el relevo de los Contador, Valverde u Óscar Freire.

Enric Mas, el heredero que ha tardado en llegar

La historia moderna del deporte español no se entiende sin el ciclismo. Aunque los Miguel Poblet, Federico Martín Bahamontes y Luis Ocaña comenzaron a abrir el camino, no fue hasta las últimas dos décadas del siglo XX cuando con Perico Delgado y Miguel Indurain España se estableció como una potencia mundial en este deporte. Tras ello, llegaron la mejor generación de la historia con Óscar Freire, Alejandro Valverde, Samuel Sánchez, Joaquim Rodríguez o Alberto Contador.

Fue el madrileño el último corredor español que ganó una gran vuelta, el Giro de Italia 2015, que contradictoriamente supuso el declive de un ciclismo nacional que pocas veces más ha tenido favoritos reales a imponerse en pruebas de tres semanas. El único que mostró o ha mostrado cualidades ha sido Enric Mas quien en La Vuelta a España de 2018, con sólo 23 años, luchó hasta el final para ganarle a un Simon Yates que finalmente se proclamó campeón.

Ese chispazo fue una ilusión para la afición española, que vio en el mallorquín a ese relevo ideal para poder ganar el Giro de Italia, la Vuelta a España o, por qué no, el Tour de Francia. Desgraciadamente, por unos motivos u otros, Enric Mas nunca estuvo cerca de ganar a pesar de dejar buenos rendimientos en algún que otro Tour de Francia y más Vueltas a España.

Cuando muchos habían perdido la esperanza en Enric Mas, el ciclista español ha recuperado su mejor nivel y ha silenciado a todos sus críticos, demostrando que tenía y tiene piernas más que suficientes para ganar una gran vuelta, en este caso una Vuelta a España.

Lo meritorio de Enric Mas no está solo en superar sus problemas y dejar atrás todos los fantasmas que ha podido tener en su carrera deportiva, sino que también tiene mucho mérito el haberse sobre puesto a la presión y a la exigencia de un país que necesitaba de un ídolo que llenara el vacío que habían dejado los Alberto Contador o Alejandro Valverde.

Ya, pase lo que pase en los últimos días de esta Vuelta a España 2026, Enric Mas puede estar contento con lo que ha hecho. Siempre tuvo el talento para ganar, pero a veces todos los factores no se alinean para que se dé el resultado esperado.