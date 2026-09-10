Mordisco mínimo de Primoz Roglic: Enric Mas da un paso de gigante para ganar la Vuelta a España 2026

El ciclista de Movistar dio un gran nivel en la contrarreloj individual de 32'1 kilómetros que unían El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera ya que sólo perdió 33 segundos con el esloveno que es mejor que él en esta especialidad

Enric Mas conservó el jersey rojo de líder de la Vuelta a España 2026 después de la disputa a la etapa 18 lo cual le deja en una posición favorable para ganar su primera gran vuelta por etapas. A pesar de ello, el español del equipo Movistar no pudo evitar que Primoz Roglic, su gran rival por la victoria final, le recortara bastante tiempo en una jornada que era propicia para el esloveno que es mejor especialista en la lucha contra el crono. El triunfo de la etapa se la llevó Stefan Küng, del Tudor Pro Cycling Team.

Enric Mas mantiene el liderato a falta de tres etapas para el final de La Vuelta a España 2026

La jornada era clave para los intereses de Enric Mas, pero en Movistar eran bastante optimistas con las prestaciones que podía dar el ciclista mallorquín en una jornada tan señalada. El de Artà había demostrado durante toda la Vuelta a España que tenía buenas piernas y lo ha refrendado en la crono a pesar de que no es su mejor especialidad.

Enric Mas contó a su favor con saber las referencias con Primoz Roglic al salir por detrás de un esloveno que en el primer punto intermedio sólo pudo sacar una ventaja de 21 segundos al español. No se vino abajo Enric Mas que contuvo al balcánico en el segundo tercio de la crono de 32'1 kilómetros que unían El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera ya que sólo perdió 37 segundos con Roglic.

Enric Mas se vino arriba en el último tramo de la contrarreloj y se esforzó al máximo para perder el menor tiempo posible con un Primoz Roglic que se tuvo que conformar con la cuarta posición en la etapa a 18 segundos del ganador: el suizo Stefan Küng, que marcó un tiempo de 35 minutos y 22 segundos.

De hecho, Enric Mas fue cuatro segundos más rápido que Primoz Roglic en el último tercio de la contrarreloj ya que terminó con un tiempo de 36 minutos y 14 segundos y sólo perdió 33 segundos con el esloveno.

Por tanto, el mordisco que le ha dado Primoz Roglic a Enric Mas en la clasificación general de la Vuelta a España 2026 es mínimo ya que el ciclista de Movistar mantiene una ventaja de 1 minuto y 37 segundos.

- Clasificación de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026: El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera (32'1 kilómetros) (CRI)

KÜNG Stefan 35.22,82 THORNLEY Callum 0.02 ALMEIDA João 0.08 ROGLIČ Primož 0.18 VAN AERT Wout 0.19 FISHER-BLACK Finn 0.20 ARMIRAIL Bruno 0.25 OLIVEIRA Ivo 0.29 HAYTER Ethan 0.31 AZPARREN Xabier Mikel 0.32 STEINHAUSER Georg 0.47 MAS Enric 0.51 CHAMBERLAIN Oscar 0.53 CASTRILLO Pablo 0.54 FEDOROV Yevgeniy 1.00

- Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2028 tras la disputa de la etapa 18