Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia: "No hay que tener miedo a perder; yo he perdido muchas más carreras de las que he ganado"

El ciclista español reflexiona sobre el hecho de saber convivir con las derrotas y afrontar los desafíos con valentía

Miguel Indurain es uno de los deportistas españoles que menor presentación requieren. Incluso las generaciones más jóvenes y que no les guste el ciclismo han oído hablar de él. El campeón navarro no sólo es un mito del ciclismo, sino que también lo es en el deporte español.

Así mismo, es un referente para todos los amantes del deporte. No en vano, llega desde una de las disciplinas más duras y sacrificadas. Su imagen subiendo los puertos sin aparente cansancio mientras los demás sufrían es mítica. Aunque, como ha dicho en más de una ocasión, él iba sufriendo, pero la procesión iba por dentro. Y sabía camuflarlo muy bien.

Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1992, año en el que ganó su segundo Tour de Francia, Miguel Indurain sigue dando ejemplo, compitiendo en algunas pruebas, como la Titan Desert, dándole nombre a una de las carreras de un día más conocidas de España o siendo embajador de una de las marca más importantes del país y apadrinando eventos de todo tipo.

Desde el punto de vista deportivo, es conocido por los cinco Tour que ganó de forma consecutiva entre 1991 y 1995, pero también ganó un otro olímpico en Atlanta 96, fue subcampeón del mundo en ruta y campeón contrarreloj y venció por dos veces la general del Giro de Italia (92 y 93), aparte de ser subcampeón de la Vuelta a España (91) en una de las pocas ediciones que las que participó antes de dar el salto al primer nivel mundial.

Indurain ganó 79 carreras como profesional

En total, a lo largo de su carrera sumó 79 victorias oficiales, aparte de tener el récord de la hora durante un tiempo, hasta que su gran rival por aquella época, el suizo Tony Rominger, se lo arrebató en 1994.

Y, pese a todas estos triunfos, Indurain no ha dudado en dejar una enseñanza a los que hacen deporte en particular y para la vida en general. Lo hace con una frase que deja clara su forma de afrontar la vida y las carreras. "No hay que tener miedo a perder, de hecho he perdido muchas más carreras de las que he ganado", señalaba el ciclista navarro.

Con ella trata de decir que hay que relativizar el fracaso y saber convivir con él. Miguel Indurain sabía que la derrota forma parte del deporte -y de la vida- y que hay que afrontarla con normalidad. Así lo hizo cuando, tras ganar el Giro en 1992 y 1993, vio cómo Berzin era superior en la edición de 2024. "Hay que saber perder", sentenció entonces el ciclista navarro.

El ciclista navarro reflexiona sobre el cambio de generación

"Las derrotas tienen que llegar en algún momento", señaló en otra ocasión el ciclista español, cuando estaba en su mejor momento y, como ahora Tadej Pogacar, parecía invencible cuando llegaba a las carreras en plena forma.

Incluso, una vez que perdió cuando menos lo esperaba, Indurain admitió estar fastidiado por este hecho, pero a continuación aceptaba la derrota. "No es difícil para mí aceptar el resultado. No he podido ganar, porque ha habido dos hombres que han estado mejor que yo. La carrera ha salido así y hay que aceptarlo", admitía en El País, donde también asumió que ya tenía que pasar página antes de despedirse antes de lo que muchos hubieran pensado.

"Una nueva generación viene detrás. Como en su día llegó la mía; y luego llegarán otras", reconocía un Miguel Indurain que, entiende, que el relevo forma parte de la vida. Él supo aprovechar su momento. Otros, a veces, no lo hacen.