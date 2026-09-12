Enric Mas deja la Vuelta a España sentenciada y Mikel Landa vence en el Collado del Alguacil

Doble alegría para el ciclismo española en la etapa 19, la penúltima, de la gran ronda española, ya que el vasco se impuso en la escapada del día y rememoró sus mejores días con una exhibición en montaña, mientras que el mallorquín aguantó el jersey rojo de líder a falta de una jornada para que termine la Vuelta a España

El ciclismo español tiene motivos para alegrarse ya que la penúltima etapa de la Vuelta a España 2026 no pudo salir mejor para sus intereses. Mikel Landa ganó en el duro el Collado del Alguacil, mientras que Enric Mas demostró, una vez más, ser el ciclista con mejores piernas de toda la carrera y le metió aún más tiempo a su máximo rival, Primoz Roglic, en la lucha por la clasificación general. Esto hace que el mallorquín tenga en el bolsillo el triunfo de la Vuelta a España 2026 a la espera de la última etapa que se va a disputar este domingo y que terminará en Granada.

El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) se ha impuesto en la vigésima etapa de la Vuelta, disputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, de 186,8 km, jornada reina de la presente edición, en la que Enric Mas conservó el maillot rojo a una jornada del final.

Landa, que atacó a 7 kilómetros de la cima, llegó en solitario con un tiempo de 4h.58.01, a una media de 37,6 km/h. Fue la segunda victoria del ciclista alavés en la ronda española después de la que obtuvo en 2015 en Andorra. La segunda plaza fue para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X) a 47 segundos y la tercera, para el belga Ramses Debruyne (Alpecin) a 1.27.

Mikel Landa, a sus 36 años, demostró tener mejores piernas que todos sus rivales en una escapada que fue consentida por el grupo de favoritos y que se decidió en la última subida. El vasco, corredor que tiene muchos aficionados, dejó claro que a pesar de su veteranía tiene calidad más que suficiente para imponerse a rivales muchos más jóvenes que él.

Enric Mas da un golpe definitivo a la clasificación general de la Vuelta a España 2026

Enric Mas, por su parte, dio un golpe definitivo para ganar la Vuelta a España 2026 porque no es que sólo aguantó a Primoz Roglic, su gran rival en la clasificación general, sino que incluso le metió tiempo en la subida del Collado del Alguacil, demostrando así que es el hombre más fuerte.

El mallorquín cruzó la meta a 6.57, manteniendo el maillot rojo de líder a falta de la etapa de este domingo en Granada. También mantuvo el segundo puesto de la general el esloveno Primoz Roglic, que vio como el austríaco Felix Gall le recortó tiempo, pero no el suficiente para arrebatarle el segundo escalón del podio.

La Vuelta a España 2026 llegará a su fin este domingo con la disputa de su última etapa, la 21, que se celebrará totalmente en Granada. El recorrido constará de un total de 113 kilómetros, muy corta para los profesionales, destacando el circuito final por la ciudad andaluza. Se subirá cuatro veces a La Alhambra lo cual debería ser decisivo para decidir el ganador de la etapa. En principio no hay terreno propicio para que Primoz Roglic recupere los 2 minutos y 15 segundos que tiene de desventaja con Enric Mas.