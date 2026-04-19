Endrick está a la altura y presiona al Real Madrid

El futbolista cedido por el Real Madrid se sale con el Lyon ante el PSG, demuestra estar preparado para los grandes retos y pone en un aprieto al cuadro blanco con su futuro

El Real Madrid, tras despedirse de la temporada en abril, sigue de capa caída y con los problemas en aumento en un equipo apático, sin alma y sin líder. La derrota ante el Bayern Múnich agravó la crisis en un vestuario que ha demostrado durante toda la temporada que no está a la altura de lo que la afición demandaba y que ha impuesto la ley del más fuerte frente a la del débil. Uno de los eslabones del lado 'débil' era Endrick. Mbappé, Rodrygo y Viníicus acaparaban el ataque blanco, relegando al banquillo y sin oportunidades al delantero brasileño. Harto de esperar su oportunidad, Endrick salió cedido al Olympique de Lyon, dónde brilla y dónde ha firmado un extraordinario partido ante el PSG para darle vida a la Ligue 1 y para demostrar que el tiempo y los goles le han dado la razón frente a un presionado Real Madrid que debe barajar las opciones con el brasileño de cara a la siguiente temporada.

Endrick se crece ante el PSG

Un gol y una asistencia de Endrick llevaron al triunfo en el Parque de los Príncipes, recinto del líder y campeón, el París Saint Germain, al Lyon que, además de asaltar el podio de la clasificación, reanimó la lucha por el título en la que anda inmerso el Lens. El conjunto de Luis Enrique, que reservó a alguno de sus jugadores, básicos en el once que logró la clasificación para las semifinales de la Champions League tras eliminar al Liverpool, llevaba siete victorias seguidas entre todas las competiciones. Había aprovechado la irregularidad de su perseguidor para poner tierra de por medio. Ante el Lyon falló después de que un Endrick tocado por una varita mágica desmoronase los planes de Luis Enrique.

Endrick hace los deberes y mete presión al Real Madrid

Con su gol, el brasileño suma 7 goles en todas las competiciones con el Olympique de Lyon desde que llegó al equipo francés, a lo que hay que sumarle 7 pases de gol. Su buen hacer en la Ligue 1, demostrando estar a la altura de los partidos importantes como el duelo ante el PSG, le dan la razón frente a un Real Madrid que lo desterró al banquillo y dónde no tuvo ninguna oportunidad frente a Vinícius y Mbappé. En Lyon, el brasileño recupera la sonrisa y lanza un mensaje al Real Madrid de cara a la siguiente temporada. El delantero terminará en junio la cesión con el cuadro francés y regresará al Santiago Bernabéu con los deberes hechos y con una experiencia bajo el brazo mientras que Europa sigue de cerca al talento brasileño.