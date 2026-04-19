Tchouaméni recuerda el episodio de Vinicius y avisa seriamente: "El próximo paso será dejar de jugar"

El centrocampista francés habló para el podcast 'Pivot Podcast' sobre su momento en el Real Madrid y la presión de jugar en el Santiago Bernabéu

Tchouaméni fue uno de esos ausentes el pasado martes en la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. El francés cumplía ciclo de amarillas y tuvo que ver desde casa como su equipo se quedaba muy cerca de conseguir el pase a semifinales en un encuentro que estuvo marcado por la expulsión de Camavinga.

Tchouaméni está viviendo su cuarta temporada en el Real Madrid, donde llegó en el verano de 2022 procedente del Mónaco. En una reciente entrevista en el podcast 'Pivot Podcast', el centrocampista francés repasó su momento en el Real Madrid además de ser muy claro sobre los últimos episodios de racismo que ha vivido su compañero Vinicius, concretamente el de Prestianni en el duelo de Champions League ante el Benfica de Mourinho.

Tchouaméni se pone serio contra el racismo y del lado de Vinicius

Tchouaméni fue cuestionado sobre el episodio de racismo en el que supuestamente Prestianni empleó insultos racistas hacia Vinicius. El centrocampista del Real Madrid fue contundente y sin titubear lanzó un aviso de cara al futuro: "Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas".

Si Tchouaméni se mostró tajante en contra de cualquier insulto racista, el francés fue más comprensivo en cierta medida con el empuje y la presión que ejerce el Santiago Bernabéu. El jugador del Real Madrid, que sufrió los silbidos de su afición en ciertos momentos de su carrera en el cuadro blanco, apostó por no prestar atención y sentirse privilegiado por la presión: "Todo el mundo hablaba de mí, de mi forma de jugar. Hace uno, dos años era un mal jugador, me abuchearon en el estadio, así que sentí que había pasado por mucho, y definitivamente me ayudó mentalmente. Ahora sé que no importa lo que haga, la gente va a hablar, así que simplemente no le presto atención. Jugar para el Real Madrid es el escenario más grande en el deporte: la presión es un privilegio".

La presión de la afición del Real Madrid y la respuesta de Tchouaméni

Tchouaméni, a sus 26 años, está en la que podría ser la temporada de su consagración en el Real Madrid pero el centrocampista internacional con Francia no olvida cuando cada balón que tocaba era respondido en el Santiago Bernabéu con pitos. Tchouaméni optó por mejorar lo que podía controlar que no era otra cosa que su propio rendimiento en el césped: "Fui convertido en chivo expiatorio. En los primeros 10-20 minutos el estadio pitaba cada vez que tocaba el balón. Esa situación o te destruye, o piensas ‘así son las cosas’, veamos qué puedo controlar, y lo único que puedo controlar es mi rendimiento. El nivel de presión en el Real Madrid es algo diferente. La gente va a hablar de todo lo que hagas, sea bueno o malo".

Tchouaméni busca el bicentenario con el Real Madrid

Tchouaméni se quedará esta temporada muy cerca de los 200 partidos oficiales con el Real Madrid. A falta de siete jornadas para el final de LaLiga EA Sports, el francés suma 190 encuentros oficiales en los que ha marcado un total de siete goles.

Precisamente ese pequeño aporte goleador de Tchouaméni con el Real Madrid lo han echado en falta esta campaña los blancos. El galo solo ha sumado un gol en Liga y otro en Champions League. Hace dos campañas firmó tres goles en Liga aunque tal y como se observa en sus datos de rendimiento, el gol no es su fuerte.