Raúl Asencio, en el hospital: ha perdido 6 kilos en 2 semanas

El central del Real Madrid no está atravesando su mejor momento ya que lleva semanas con problemas físicos que no le están dejando tener protagonismo en el equipo que entrena Álvaro Arberloa. El canario se está sometiendo a pruebas para saber qué padece exactamente

Raúl Asencio, central del Real Madrid, ha ingresado en un hospital para someterse a pruebas médicas para saber qué padece exactamente después de que se haya visto afectado por un virus que le ha hecho perder 6 kilos en las dos últimas semanas. Aprovechando el parón de este fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey, el futbolista quiere solucionar estos problemas físicos para poder así ayudar, siempre y cuando su salud lo permita, ayudar al equipo que entrena Álvaro Arbeloa en este final de temporada.

Raúl Asencio, sometido a pruebas médicas

Raúl Asencio, futbolista de 23 años del Real Madrid, se encuentra actualmente en un hospital de Madrid siendo sometido a pruebas médicas para dar con la tecla de qué tipo de virus tiene el cual le ha hecho padecer una fuerte gastroenteritis que le ha producido una pérdida de peso de 6 kilos en las dos últimas semanas tal y como informa COPE.

Raúl Asencio fue una de las bajas que tuvo el Real Madrid esta misma semana en el partido que el equipo blanco disputó contra el Bayern Munich el cual correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y que supuso la eliminación del Real Madrid del mejor torneo de clubes del mundo.

Con todo, Raúl Asencio no iba a jugar, salvo sorpresa, ese importante encuentro ya que el canario ha perdido mucho protagonismo en el equipo que entrena Álvaro Arbeloa en las últimas semanas. El central ha tenido bastante relevancia en la presente campaña ya que ha disputado 31 partidos oficiales y 2.246 minutos debido a la plaga de lesiones que ha tenido el Real Madrid.

Raúl Asencio no va a estar disponible para el partido que la semana que viene va a jugar el Real Madrid contra el Deportivo Alavés y es seria duda para el siguiente encuentro liguero en el que el equipo blanco se medirá al Real Betis.

Raúl Asencio, en la rampa de salida del Real Madrid

Raúl Asencio es uno de los jugadores que apunta a salir del Real Madrid durante el próximo mercado de fichajes de verano. El defensa no entra en los planes de futuro del club blanco quien desea hacer una revolución en la plantilla después de dos temporadas en los que no ha ganado un solo título.

Raúl Asencio tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031, pero cuenta con un buen cartel, lo que permite que el Real Madrid tenga como objetivo sacar una buena cantidad de dinero mediante un traspaso.