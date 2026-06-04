Enrique Riquelme, inmerso en la carrera por la presidencia del Real Madrid, encuentra en Cox el lugar perfecto para desconectar del foco mediático, entre monumentos históricos, tradición agrícola y una gastronomía muy marcada en la que destacan diferentes tipos de arroces o dulces como la almojábana

Enrique Riquelme es uno de los nombres del momento en el panorama deportivo. Su candidatura a la presidencia del Real Madrid ha provocado todo tipo de noticias en torno a la entidad merengue y a la figura del empresario español. Sin embargo, el empresario, nacido el 9 de enero de 1989, mantiene un refugio particular para desconectar cuando su tiempo se lo permite, en una localidad de unos 7.608 habitantes.

Hablamos de Cox, un municipio que pertenece a Alicante pero se sitúa a unos 30 kilómetros de Murcia. Esta localidad mantiene un vínculo especial con Enrique Riquelme, dónde puede disfrutar de momumentos como el famoso Castillo de origen musulmán, la Iglesia de San Juan Bautista o una gastronomía especialmente caracterizada. A las puertas de las elecciones, el empresario español busca un escondite para alejarse del foco mediático.

Cox, el refugio agrícola y monumental que enamora a Enrique Riquelme

Cox atrae a cualquier visitante por su traidición agrícola, la famosa Sierra de Callosa y diferentes monumentos dónde Enrique Riquelme suele compartir cuando su agenda se lo permite. Uno de ellos es el Castillo de Cox, de origen musulmán y se puede encontrar en el casco antiguo. En ella podrás apreciar la Ermita de Santa Bárbara. Otro de los atractivos es el Molino de Cox, que fue convertido en Museo Etnológico.

Enrique Riquelme también cuenta en Cox con la Iglesia de San Juan Bautista, un templo del siglo XVII, que destaca por ser uno de los edificos de esta localidad que se mantuvo firme ante el terremoto que tuvo lugar en 1829. El Santuario de Nuestra Señora del Carmen es otra de las visitas que suelen tener lugar cuando se visita el pueblo del candidato a las elecciones del Real Madrid.

Cox, el refugio gastronómico y festivo de Enrique Riquelme

Por otra parte, si por algo destaca Cox es por su rica gastronomía. En refugio de Enrique Riquelme, que anunció a Haaland en El Hormiguero, podrás disfrutar de platos como el arroz con costra, el cocido y dulces típicos como las almojábanas y los almendrados. Además, podrás visitar diferentes lugares que se encuentran cerca de este municipio de Alicante, como Callosa de Segura, Orihuela, Torrevieja, Elche, o incluso Benidorm.

Cox también tiene fechas señaladas, como son en las fiestas locales. Una de ellas es la Fiesta de la Virgen del Carmen, que tiene lugar del 14 al 18 de julio. Otra es el Día de San Isidro, el 15 de mayo y la última es la Virgen de las Virtudes, que suele ser el 8 de septiembre. Sin embargo, a siete kilómetros de Cox se encuentra la localidad de Dolores, dónde se celebra la Feria del Ganado en la primera semana de agosto.

Sin dudas es un municipio para desconectar, junto con los 7.608 habitantes aproximadamente que viven en el mismo y en el que podrías encontrarte con el actual candidato a las elecciones del Real Madrid. Enrique Riquelme podría visitar Cox a partir del próximo lunes, dependiendo del desenlace de las votaciones del próximo domingo, con un Florentino Pérez dispuesto a volver a ser el elegido, sobre todo después de anunciar a Mourinho.