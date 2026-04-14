Una baja de última hora en la convocatoria de Arbeloa para el encuentro en Múnich de Champions

El Real Madrid viaja a Alemania con la ausencia de Asencio en la lista. Vuelve Mastantuono, que no pudo jugar el choque del pasado viernes ante el Girona por sanción

El Real Madrid pone rumbo a Alemania con el objetivo de conseguir el pase a semifinales de la UEFA Champions League. Para ello, el conjunto blanco ha hecho oficial la convocatoria con los jugadores que dispondrá Arbeloa para la cita ante el Bayern de Múnich. En este sentido, una de las principales novedades es la ausencia de Asencio, que viene de jugar los 90 minutos en el choque del pasado vienres frente al Girona en el Bernabéu.

Por otro lado, Mastantuono regresa a la lista del Real Madrid, ya que a la última tuvo que ser baja por acumulación de tarjetas amarillas. De esta manera, Arbeloa se lleva a un total de 23 futbolistas para la 'final' contra el Bayern de Múnich, dónde tienen en juego prácticamente la temporada tras reducir sus opciones de ganar LaLiga.

El Real Madrid se juega la temporada en Alemania

Arbeloa, tras el empate ante el Girona, habló del partido de mañana frente al Bayern de Múnich: "Van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo, y estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla". El Real Madrid llega con una crisis de resultados tras no haber podido ganar en los tres últimos encuentros, firmando la derrota ante el Mallorca y el equipo de Kompany, además del 1-1 contra el conjunto de Míchel.

Por ello, la dificultad es mayor en un equipo que no atraviesa sus mejores meses, dónde además se le sumó la lesión de Courtois, que tampoco podrá jugar el decisivo partido en Alemania. De esta manera, Lunin asumirá la responsabilidad de estar bajo palos en una eliminatoria ante un Bayern de Múnich que le trae buenos recuerdos, ya que derrotó al equipo alemán en las semifinales de 2024.

La baja de Asencio y el regreso de Mastantuono a la lista de Arbeloa

Raúl Asencio ha causado baja de la convocatoria de Arbeloa por una posible gastroenteritis, tal y como ha informado The Athletic. El canterano del Real Madrid disputó el partido completo contra el Girona del pasado sábado pero ha "sentido mareos en las últimas horas", como ha destacado el medio mencionado. De esta manera, el salmantino tendrá que decidir entre la pareja de centrales entre Militao, Rüdiger y Huijsen.

Mastantuono vuelve a la lista del Real Madrid, dónde apenas está teniendo protagonismo en los últimos meses con Arbeloa. El argentino empezó con buen pie su temporada en el club blanco, de la mano de Xabi Alonso, pero ha ido de más a menos a lo largo de esta campaña, quedándose sin apenas minutos. Esto podría suponer que el ex de River Plate salga cedido en el siguiente mercado de fichajes, si sigue con la misma situación.

La convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Bayern de Múnich

De esta manera, el Real Madrid viaja a Alemania con los siguientes futbolistas elegidos por Arbeloa, que se juega el todo o nada en la temporada:

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.