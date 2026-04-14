Figo apunta las claves para la remontada del Real Madrid ante el Bayern: "Será mucho más fácil conseguir un resultado positivo"

El exfutbolista habló del encuentro de mañana entre los de Kompany y los de Arbeloa en Múnich, destacando que la eficacia de Vinicius y Mbappé será decisiva para conseguir el pase a semifinales de la UEFA Champions League

El Real Madrid visitará en el día de mañana al Bayern de Múnich en el Allianz, en el choque correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, Figo, exfutbolista, ha valorado el choque de Copa de Europa entre el conjunto de Kompany y Arbeloa, decisivo para el devenir de ambos equipos en la competición.

En este sentido, Figo ha apuntado las claves para que el Real Madrid firme la remontada en Múnich, ya que el encuentro de ida en el Bernabéu acabó 1-2. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane pusieron con ventaja a los de Kompany en la eliminatoria, que tendrán la tarea de defender el resultado mañana frente a su afición.

Figo, consciente de la dificultad del partido en Alemania

De esta manera, Figo, embajador de Betfair, destacó el nivel del Real Madrid para poder remontar: "Sin duda es una eliminatoria difícil y el 1-2 es un resultado complicado de dar la vuelta, pero si hay un equipo con la grandeza y la calidad para conseguirlo, ese el Real Madrid. Por eso, a pesar del resultado desfavorable del Bernabéu y de la historia que tiene esta competición, creo que el Real Madrid puede pasar a semifinales".

Por otro lado, Figo valoró la importancia de la baja de Tchouameni, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas: "Sí, es una baja llamativa. Tchouaméni es un jugador importante en el equilibrio del equipo, pero creo que el Real Madrid tiene variantes para sustituirlo".

Sobre si el sustituto puede ser Bellingham, el portugués ha apuntado que "ha demostrado en el partido de la ida en el Bernabéu que ha entrado muy bien desde el banquillo y que tiene calidad de sobra para poder ser desequilibrante y cambiar el resultado. Para mí, Bellingham siempre debería estar en el campo".

Figo ensalza la figura de Michael Olise

Además, Figo no dudó en elogiar la figura de Olise, uno de los mejores en el partido del Bernabéu: "Es que hizo un partidazo. Tiene una calidad increíble. Me encanta cómo jugador. Si sigue su proyección, será siempre un candidato al Balón de Oro. Es un extremo único ahora mismo y juega en un equipo top como el Bayern de Múnich. ¿Si podría jugar en el Real Madrid? Tiene calidad para jugar en cualquier equipo del mundo, sea el Madrid u otro".

Por ello, Olise apunta a repetir titularidad en el choque decisivo de mañana en el Allianz Arena. El francés fue un dolor de muelas para Carreras, que podría estar en el once inicial ya que Arbeloa le dio descanso en el encuentro del pasado viernes ante el Girona. Además, el extremo del Bayern podría estar acompañado en la parcela ofensiva de Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

Figo señala a Vinicius y Mbappé para la remontada frente al Bayern

Por último, Figo dio las claves para que el Real Madrid logre la remontada frente al Bayern de Múnich: "Sin duda que la eficacia es importante y más en un partido como éste. Además, se juega fuera de casa y con desventaja en el primer partido. Es obvio que, si Vinicius y Mbappé son eficaces y están acertados, será mucho más fácil conseguir un resultado positivo".

En este contexto, Figo apunta que "lo importante es sostener la fuerza del ataque del Bayern. No sufrir y tener, cuanto antes, el control del partido". Cabe recordar que el conjunto de Kompany acabó, en el choque de ida en el Bernabéu, con mejores registros en cuanto a la posesión de balón, firmando un 52%, a diferencia de los 48% que tuvo el Real Madrid, que tendrá que remontar el 1-2 de la ida en el feudo merengue.