Los preocupantes números de Lunin antes de visitar al Bayern que alertan al Real Madrid

El ucraniano acumula ocho encuentros consecutivos sin dejar la portería a cero, dejando un promedio de casi dos goles por partido. La baja de Courtois mete en un apuros a los de Arbeloa para esta nueva 'final' de Champions

El Real Madrid visita el próximo miércoles al Bayern de Múnich, en el encuentro correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Uno de los que apuntan al once titular de Arbeloa es Lunin, ya que Courtois no se ha recuperado de la lesión que sufrió el pasado 17 de marzo ante el Manchester City.

En este sentido, Lunin llega a una nueva 'final' en la Copa de Europa con datos alarmantes, de cara a un partido en el que el Real Madrid deberá encajar lo menos posible si quiere tener opciones de pasar a semifinales. Sin embargo, el meta ucraniano lleva ocho encuentros consecutivos sin dejar la portería a cero.

Lunin, ante su quinto partido seguido en el once titular

La lesión de Courtois en el recto anterior del cuádriceps derecho va a obligar a Lunin a estar bajo palos en la portería del Real Madrid. El meta ucraniano afronta el encuentro ante el Bayern de Múnich sexto partidos seguidos comenzando sobre el terreno de juego, en los que ha encajado hasta siete goles, frente al Atlético de Madrid, Mallorca, el equipo de Kompany y el Girona.

Además, el Girona de Míchel tan solo logró dos remates a puerta a lo largo del partido en el Bernabéu, lo que le valió el gol de Lemar que ponía el empate ante el Real Madrid. En este sentido, Lunin registra un promedio de 1,21 goles por partido, ya que ha encajado 84 tantos en 69 partidos con el conjunto que actualmente dirige Arbeloa.

El recuerdo de Lunin en la última visita al Bayern de Múnich en el Allianz

Sin embargo, el argumento de Lunin es la eliminatoria que disputó contra el Bayern de Múnich en abril de 2024. El Real Madrid firmó un 2-2 en su visita al Allianz, en el choque de ida, y en el de vuelta pudo lograr el pase a la final de Wembley gracias a la remontada agónica de Joselu en los últimos compases. Por ello, el portero ucraniano espera que se dé una situación similar, con la clasificación a la siguiente ronda de los de Arbeloa.

El reto no será nada sencillo. El Bayern de Múnich, en el encuentro del pasado martes en el Bernabéu, logró un total de 20 remates a lo largo del partido, siendo ocho entre los tres palos. Entre ellos, llegaron los goles de Luis Díaz y Harry Kane que le permitieron a los de Kompany irse con ventaja del choque de ida. La fragilidad defensiva podría hacer que Arbeloa cambie en el once titular con respecto a la anterior cita ante los alemanes.

El Real Madrid se juega la temporada en Alemania

Por otro lado, el Real Madrid tiene otro motivo de peso para intentar la remontada, que es de estar ante su único título con claras opciones de poder ganarlo. Los de Arbeloa tienen muy complicado alzarse con el título de LaLiga, ya que tienen al Barcelona a nueve puntos en la clasificación del campeonato doméstico. La derrota ante el Girona y la victoria de los de Hansi Flick frente al Espanyol deja el trofeo en bandeja para los azulgranas.

De esta manera, el Real Madrid, que no pudo contar con la presencia de Mbappé en el entrenamiento de ayer, encara una 'final' que podría decidir el futuro de Arbeloa. El técnico salmantino se podría jugar la continuidad en el primer equipo blanco con lo que suceda el próximo miércoles ante el Bayern de Múnich. Por ello, desde la dirección deportiva ya miran de reojo a un mercado de fichajes con entrenadores como Deschamps o Allegri en la lista de posibles sustitutos.