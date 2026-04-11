El Real Madrid de Arbeloa se la juega contra el Bayern de Múnich en Champions: todo o nada en la temporada

El empate ante el Girona en el Bernabéu 'obliga' a los blancos a apostar únicamente por la Copa de Europa, afrontando el próximo miércoles una 'final' ante los de Kompany, que parten con ventaja por el 1-2 de la dia

El Real Madrid no pudó salir del empate en el encuentro contra el Girona, que abrió la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El reparto de puntos en el Bernabéu le deja prácticamente el título fuera de su alcance, a expensas de lo que haga el Barcelona contra el Espanyol. Por ello, los focos apuntan al decisivo duelo de este miércoles frente al Bayern de Múnich.

De esta manera, el equipo de Arbeloa se podría jugar las opciones de ganar un título en la visita a los de Kompany de la próxima semana. El todo o nada para el Real Madrid ha llegado tras los dos 'pinchazos' consecutivos en LaLiga EA Sports, que dejan en bandeja el liderato y el campeonato para el Barcelona de Hansi Flick.

Arbeloa ya mira al partido de Alemania en el Allianz

Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Girona, puso el foco en el encuentro del miércoles ante el Bayern de Múnich: "Vamos a pensar en el miércoles, en que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en preparar bien el partido. Vamos a tener mucho más tiempo que lo que tuvimos en la ida para analizar bien todo lo que pasó en el partido del martes pasado y corregir las cosas que no hicimos bien, intentar mejorar.

En este sentido, Arbeloa dejó claro que "el miércoles es nuestro partido. Toda la energía que tengamos la tenemos que poner en ese partido. Y tenemos que ir a Alemania a ganar, convencidos, y a morir allí. Allí, en Múnich, están convencidos de que, con la renta que tienen y jugando en su campo, es normal que se vean favoritos. Pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo, y estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla".

LaLiga, prácticamente inalcanzable

Por otro lado, el Real Madrid disputará el choque en Alemania con aún más presión, ya que LaLiga ha quedado prácticamente inalcanzable para los de Arbeloa. Tras el empate ante el Girona, el equipo blanco se sitúa a seis puntos del Barcelona, que podrían ser nueve si los de Hansi Flick vencen al Espanyol en la tarde de hoy. Esto dejaría el campeonato en bandeja al conjunto azulgrana, que apunta a volver a levantarlo esta temporada.

Los 'pinchazos' del Real Madrid en los dos últimos meses han provocado que los de Arbeloa estén muy cerca de despedirse matemáticamente de LaLiga. El conjunto blanco ha caído derrotado en su visita a Osasuna y Mallorca, además de perder en el Bernabéu frente al Getafe y no poder salir del empate ante el Girona, lo que deja en mal lugar al propio técnico salmantino y a los jugadores de la plantilla.

Los datos de Arbeloa en comparación con los de Xabi Alonso

Además, Arbeloa ha empeorado ya los datos de Xabi Alonso en su corta etapa en el Real Madrid. Los blancos, con el técnico salmantino, han registrado una media de 2,08 puntos; 25 en 12 jornadas de LaLiga, a diferencia de los 2,37 que dejó el tolosarra, con 45 puntos en 19 jornadas. Esto ha provocado que surjan diferentes candidatos para llegar al banquillo blanco la próxima temporada, como es el caso de Deschamps, seleccionador de Francia.

Tras ello, al Real Madrid le restan, como mínimo, ocho partidos para acabar la temporada: el encuentro de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League y las siete jornadas restantes de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el objetivo de los de Arbeloa pasa por eliminar al Bayern de Múnich el próximo miércoles, lo que les daría el billete para unas semifinales dónde se verían las caras con el PSG o Liverpool.