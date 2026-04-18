El Real Madrid informa que Raúl Asencio sufre una enterocolitis bacteriana: qué es y tiempo de baja

El central blanco seguirá sin estar disponible para Arbeloa y su vuelta dependerá de como evolucione a los tratamientos médicos

El Real Madrid informó este sábado que el defensa Raúl Asencio ha sido diagnosticado de una entercolitis bacteriana y que se encuentra ya en su domicilio "bajo tratamiento". El central blanco ya había causado baja para el partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League ante el Bayern Múnich disputado el pasado miércoles en Alemania, tras el cual el conjunto 'merengue' se despidió de la competición al perder 4-3 en el Allianz Arena.

Aunque el Real Madrid no aportó ningún parte médico que justificase su ausencia con la expedición que viajó al país bávaro, este sábado ha especificado que el jugador ha sido diagnosticado de una "entercolitis bacteriana" y, sin especificar tiempo de baja, queda "pendiente de evolución", tal y como confirman en el comunicado emitido en las redes sociales.

¿Qué es una entercolitis bacteriana?

Una entercolitis bacteriana, según relatan los profesionales de la salud, es una inflamación del intestino delgado y colon provocada por bacterias, causante de diarrea aguda (frecuentemente con sangre/moco), dolor abdominal intenso, fiebre y vómitos. Esta enfermedad se contrae por alimentos o aguas contaminadas, que han provocado que el futbolista del Real Madrid se haya perdido los últimos duelos del conjunto blanco, incluyendo la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich. Estas bacterias han atacado de forma feroz al intestino de Raúl Asencio que se ha visto obligado a acudir al hospital tras perder 6 kilos de peso en 2 semanas.

Tiempo de baja de Raúl Asencio

En el comunicado emitido por el Real Madrid, el equipo blanco no ha especificado el tiempo de baja del central, puesto que dependerá de la evolución y a como responda el cuerpo del futbolista a los tratamientos establecidos por los especialistas. Una vez se vaya el malestar general, el proceso se alargará hasta que el futbolista recupere la forma física tras el gran bajón de peso que ha sufrido debido a la enfermedad.

Arbeloa baraja opciones para mejorar la defensa del Real Madrid

De momento, el central español queda descartado para el choque de la jornada 32 de LaLiga frente al Deportivo Alavés. Arbeloa baraja las opciones en la defensa tras recibir 4 goles en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern Múnich. Los blancos están sufriendo de lo lindo en la zona más atrasada del esquema de Arbeloa, que no da con la tecla para frenar la cantidad de goles en contra que recibe su equipo.