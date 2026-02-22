Prestianni se defiende ante la UEFA tras el incidente con Vinícius en el Benfica - Real Madrid

El caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior añade tensión a la eliminatoria de 'playoffs' de Champions League entre SL Benfica y Real Madrid. La UEFA investiga el presunto insulto racista denunciado por el brasileño, mientras el jugador argentino sostiene que utilizó un término distinto

La eliminatoria de 'playoffs' de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid ha derivado en un conflicto fuera de los terrenos de juego. El foco ya no está únicamente en el resultado deportivo, sino en una polémica que ha encendido el debate europeo sobre el racismo y los insultos discriminatorios en el fútbol.

Durante el partido de ida en el Estadio Da Luz, Vinícius Júnior alertó al árbitro de que su rival Gianluca Prestianni se había dirigido a él en términos xenófobos. El encuentro se detuvo durante varios minutos y existió incluso la amenaza de retirada por parte del conjunto blanco, aunque finalmente el juego se reanudó.

La versión de Prestianni

El asunto ya está en manos de la UEFA, que ha abierto una investigación formal. Según información difundida por ESPN, fuentes cercanas a Prestianni aseguran que el jugador ya ha testificado ante el organismo rector del fútbol europeo.

De acuerdo con esa versión, el joven argentino habría reconocido que insultó a Vinícius, pero negando haber utilizado la palabra “mono”, que fue la que el brasileño denunció haber escuchado. En su declaración, Prestianni sostiene que empleó el término “maricón” en un contexto no racista, sino para tildar al jugador del Real Madrid de “llorón”.

La explicación coincide con lo que, según el entorno madridista, el propio Prestianni trasladó sobre el terreno de juego cuando fue interpelado por jugadores blancos. El vídeo viralizado en redes sociales ha sido utilizado por el entorno del Benfica para reforzar esa versión.

Reacción del Real Madrid

Desde el Real Madrid, la respuesta ha sido contundente. El club ha enviado un dossier con “todas las pruebas disponibles” a la UEFA para respaldar la denuncia de su futbolista. El objetivo es que el organismo actúe con firmeza si se confirma el carácter discriminatorio de las palabras.

El técnico blanco, Álvaro Arbeloa, fue claro en rueda de prensa. Pidió que, si se demuestra el insulto, se imponga una sanción ejemplar y expresó su deseo de que el caso pueda marcar un “punto de inflexión” en la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.

La postura del club es firme: defender a Vinícius y exigir tolerancia cero ante cualquier manifestación discriminatoria, ya sea por raza, orientación sexual u origen.

El artículo 14 y las posibles sanciones

La investigación se encuadra dentro del artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA. Dicho artículo establece que cualquier persona o entidad que insulte la dignidad humana por motivos como color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual puede enfrentarse a una suspensión de al menos diez partidos u otra sanción apropiada.

Es relevante subrayar que el reglamento equipara los insultos racistas y los insultos homófobos en cuanto al marco sancionador. Es decir, la gravedad disciplinaria sería similar independientemente del matiz concreto del insulto, siempre que se considere una ofensa discriminatoria.

Por tanto, aunque la versión de Prestianni niegue el componente racista concreto, el uso de un término de carácter homófobo también podría derivar en una sanción severa si la UEFA entiende que vulnera la dignidad del jugador rival.

Un precedente delicado

El incidente se produjo en un momento de máxima tensión, justo después de que Vinícius marcara el único gol del encuentro. La denuncia del brasileño obligó al colegiado a activar el protocolo y detener el partido durante cerca de diez minutos.

No es la primera vez que Vinícius se ve envuelto en episodios de este tipo. El futbolista ha denunciado en reiteradas ocasiones insultos racistas en distintos estadios, lo que ha convertido cada incidente en un asunto de gran repercusión mediática e institucional.

El caso ahora se dirime en los despachos de la UEFA. La resolución no solo afectará al jugador implicado, sino que puede sentar un precedente en una competición que busca reforzar su mensaje de tolerancia cero.

Mientras tanto, la eliminatoria continúa su curso. Pero más allá del resultado deportivo, el foco está puesto en si este episodio marcará un antes y un después en la forma de abordar los insultos discriminatorios en el fútbol europeo.