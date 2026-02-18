La dura sanción que recibirá Prestianni si se confirma su insulto a Vinicius

El conjunto lisboeta ha emitido un comunicado para defender a su jugador e intentar evitar el castigo que podría recibir por parte de la UEFA

Gianluca Prestianni fue el protagonista del escándalo que se formó en el Benfica-Real Madrid.IMAGO

El Benfica ha rechazado la versión de los jugadores del Real Madrid sobre el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni al atacante brasileño Vinicius tras el gol del conjunto blanco en el partido de ida de la eliminatoria previa a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha mostrado su apoyo al futbolista argentino.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial del club lisboeta horas después del encuentro, apoyado en un estracto del vídeo del momento en el que Vinicius dijo que había recibido dichos insultos por parte de Prestianni, asegura: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".En otro mensaje previo, el club portugués publicaba una imagen del jugador argentino acompañada con la frase "juntos, a tu lado".

Mourinho cierra filas

Mientras tanto, el técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó que habló con Vinicius durante el parón y le preguntó por qué celebró de la manera que lo hizo el gol de la victoria del Real Madrid. "Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", dijo el exentrenador madridista.

Ante esta situación, Mourinho señaló que habló con Vinicius y con Prestianni y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por "ser equilibrado" y apuntó que hay que señalar que "en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo".

La sanción a la que se expone Prestianni si se confirma dicho insulto

Tras lo sucedido en el Estadio Da Luz durante el partido que enfrentó a Benfica y Real Madrid, Vinícius se marchó con una cartulina amarilla por celebrar su gol y Prestianni, presunto autor de unos insultos racistas contra el brasileño, se marchó con el expediente limpio.

Sin embargo, la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario para investigar dichos incidentes. Así, de confirmarse dichos insultos, el jugador argentino se enfrenta a una sanción mínima de 10 partidos, según el artículo 14 del Código Disciplinario de la UEFA.

Y por si fuera poco, el francés Kylian Mbappé ha pedido públicamente su expulsión permanente de la competición: "Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara, que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios, pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave".

Barreiro y Pavlidis defienden a Prestianni

Los jugadores del Benfica Barreiro y Pavlidis han defendido, tras el partido en Lisboa contra el Real Madrid (0-1), a su compañero Prestianni, acusado por Vinicius de insultos racistas hacia él, por lo que el partido estuvo parado durante 7 minutos para que se aplicara el protocolo en este tipo de posibles casos de racismo.

Pavlidis no cree que "ese chico sea racista", dijo sobre Prestianni, mientras que, a juicio del delantero griego, "es un pique entre Argentina y Brasil".

Por su parte, Barreiro aseguró tras el encuentro que él no escuchó "nada", y que el extremo argentino le dijo que lo que hubo es "un provocación".