Arbeloa gana peso en el Real Madrid y su continuidad empieza a consolidarse

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha recuperado el liderato de LaLiga y acaricia los octavos de final de la Champions League tras vencer al SL Benfica en Da Luz. Por ello, su continuidad más allá de esta temporada empieza a ganar enteros mientras otras opciones pierden fuerza

La semana negra de mediados de enero, cuando el Real Madrid perdió dos títulos en apenas tres días y se produjo el relevo en el banquillo con la salida de Xabi Alonso, parece hoy un episodio lejano en el entorno blanco. El triunfo por 0 a 1 frente al Benfica en el Estadio da Luz no solo acerca a los blancos a los octavos de final de la Champions League, sino que refuerza la sensación de que el proyecto de Álvaro Arbeloa ha encontrado estabilidad en un momento clave del curso.

Un equipo más sólido y convencido

Más allá del resultado en Lisboa, el crecimiento del equipo se ha percibido en el juego. Las últimas actuaciones, especialmente ante la Real Sociedad y el Benfica, han mostrado a un Madrid más compacto, con mayor control en el centro del campo y una mejor conexión entre sus figuras ofensivas. El vestuario, además, ha cerrado filas tras el episodio racista denunciado por Vinícius Júnior en Da Luz, un hecho que ha reforzado la cohesión interna.

La mejora futbolística coincide con la recuperación del liderato en LaLiga y con la posibilidad real de competir por los dos grandes títulos de la temporada. En Chamartín perciben que el equipo ha cambiado la dinámica negativa que precipitó la salida de Xabi Alonso, cuya etapa terminó antes de lo previsto por la falta de resultados y una relación deteriorada con parte de la plantilla.

Arbeloa depende de los títulos

Según ha desvelado la Cadena COPE en 'Tiempo de Juego', la continuidad de Arbeloa empieza a ganar enteros dentro del club. El técnico salmantino tendría un contrato indefinido, sin fecha de caducidad pública, y su futuro dependerá del rendimiento global del equipo y, sobre todo, de la consecución de títulos.

La emisora apunta que en la cúpula madridista se valora muy positivamente la gestión del vestuario y la evolución competitiva del grupo. Si el equipo logra levantar algún trofeo, ya sea LaLiga o la Champions, su permanencia en el cargo sería prácticamente segura.

El respaldo de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, mantiene una relación de confianza con Arbeloa, algo que aporta estabilidad en un momento delicado de la temporada. En el club consideran que el cambio de rumbo ha sido evidente tanto en resultados como en sensaciones, y el respaldo institucional ha sido claro desde el primer día.

En paralelo, la opción de un posible regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu parece haberse enfriado de forma definitiva. Las declaraciones del técnico portugués tras el partido, especialmente en lo relativo a Vinícius, no han gustado en determinados sectores del club, según la misma fuente.

Aunque nunca hubo confirmación oficial de negociaciones, el ruido mediático sobre un hipotético retorno del entrenador luso se ha diluido tras el buen momento deportivo del equipo y el respaldo que recibe Arbeloa desde dentro.

Un final de temporada decisivo

Aún resta el tramo más exigente del calendario. El último cuarto de temporada marcará el verdadero veredicto sobre el proyecto. La entidad blanca compite en dos frentes de máxima exigencia y, como siempre en el Real Madrid, el balance final se medirá en títulos.

De momento, con victorias como la lograda ante el Benfica, el equipo ha recuperado confianza, resultados y liderazgo. Y en ese escenario, la figura de Álvaro Arbeloa ha pasado de ser una solución de urgencia a convertirse en una opción real de continuidad para dirigir el futuro inmediato del club blanco.