Las reacciones tras el presunto insulto racista a Vinícius en el Benfica-Real Madrid

Tras lo ocurrido en el Estadio Da Luz, el fútbol pasó a un segundo plano en la zona mixta y todos se pronunciaron sobre la acción que condicionó el partido. Y cada equipo cerró filas en torno a su compañero implicado

Tras marcar un golazo en el minuto 49 y celebrarlo en un córner de manera algo exagerada para algunos, el Benfica-Real Madrid adquirió un cariz que nunca debió coger, por desgracia. Vinicius denunció al árbitro, François Letexier, un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido, de vorágine sobre el terreno de juego e indignación en los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid en el estadio La Luz.

El colegiado anunció el protocolo, nada más recibir la denuncia sobre el césped de Vinicius. El delantero brasileño se fue a la banda, con un amago de abandonar el partido, junto a otros compañeros, como Kylian Mbappé, dentro del estado de agitación que se desató sobre el campo, a la espera de ordenar la situación por parte del árbitro.

No hubo prueba gráfica del insulto. Sólo a Vinicius corriendo y señalando a Prestianni, después de que el jugador del Benfica hubiera dicho algo con la boca tapada por su camiseta, como gesticuló incluso el árbitro para transmitir a algunos futbolistas del Real Madrid, entre las protestas, que no había manera de demostrar si eso había sucedido.

Mbappé, el más crítico de todos

El francés Kylian Mbappé pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinícius Junior, que detuvo el partido ante el Real Madrid durante diez minutos, y denunció que le llamó "mono" cinco veces tapándose la boca con su camiseta.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció en la zona mixta de Da Luz.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Sólo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió.

Mbappé reconoció que Vinícius "está muy triste" tras sufrir un nuevo capítulo de racismo y ensalzó su partido "con un gol maravilloso que dio la victoria".

"Tenemos que ser ejemplos para todos los niños que nos miran. Este es un problema que sale a veces, tengo muchos amigos portugueses que siempre me han tratado muy bien pero si una persona se porta así tenemos que decirlo. La gente luego nos ha pitado porque no saben lo que ha pasado. No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave", reclamó.

Para Mbappé lo deportivo queda de lado, pese al triunfo del Real Madrid (0-1) que le deja a puertas de la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones: "Hemos ganado el partido pero no es lo importante, hay cosas mucho más importantes que el fútbol".

Valverde pide que se revisen las cámaras

El uruguayo Fede Valverde dijo, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid (0-1), que duda "que una cámara no haya visto eso", en relación a los insultos racistas que recibió su compañero Vinícius del extremo argentino Prestianni.

El medio uruguayo calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de "algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".

Camavinga lo tiene claro

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, pidió "tolerancia cero" con el racismo tras los incidentes ocurridos en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid que denunció Vinícius Junior.

"Hemos hecho un partido grande pero la fiesta no se da al final porque hay cosas que no son fútbol. Es malo para mi compañero y si le dice una cosa así a él, también me toca. Por eso hemos hecho bien al parar el partido porque con cosas así, tolerancia cero", afirmó.

"Con palabras así de feas que te tocan no se puede permitir, pero tenemos que apoyar Vinícius. Así es la vida y tenemos que seguir, pero tolerancia cero. La cosa no es parar diez minutos un partido, hay que pararlo por completo", añadió en Movistar+.

Los jugadores del Benfica defienden a su compañero

Los jugadores del Benfica Barreiro y Pavlidis han defendido, tras el partido en Lisboa contra el Real Madrid (0-1), a su compañero Prestianni, acusado por Vinicius de insultos racistas hacia él, por lo que el partido estuvo parado durante 7 minutos para que se aplicara el protocolo en este tipo de posibles casos de racismo.

Pavlidis no cree que "ese chico sea racista", dijo sobre Prestianni, mientras que, a juicio del delantero griego, "es un pique entre Argentina y Brasil".

Por su parte, Barreiro aseguró tras el encuentro que él no escuchó "nada", y que el extremo argentino le dijo que lo que hubo es "un provocación".

La CBF se solidariza con Vinícius

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció haber sido víctima de un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni en el partido con el Benfica por octavos de final de la Champions League.

La entidad calificó el racismo como "un crimen inaceptable" que no debe existir en el fútbol ni en ningún lugar. En un comunicado, la CBF destacó la actitud del jugador al activar el protocolo antirracista en pleno encuentro, considerándola un ejemplo de "coraje y dignidad". "Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación", señala la nota.