Mourinho critica a Vinícius por su celebración: "No puedes meterte con 60.000 personas"

Una vez finalizó el partido entre SL Benfica y Real Madrid, José Mourinho cuestionó la reacción de Vinícius tras su gol en el Estadio da Luz, pidió equilibrio en el análisis del incidente con Prestianni y reconoció que el conjunto blanco “ha merecido la victoria” frente a 'Las Águilas'

El partido entre el Benfica y el Real Madrid en el Estadio da Luz dejó mucho más que un resultado favorable al conjunto blanco. El gol de Vinícius Júnior y la posterior activación del protocolo antirracista marcaron una noche cargada de tensión, declaraciones cruzadas y una expulsión que dejará a José Mourinho fuera del banquillo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El técnico portugués, fiel a su estilo, compareció en zona mixta con su habitual ironía y sin esquivar ninguna pregunta. Lejos de posicionarse de manera tajante en el incidente entre Vinícius y Gianluca Prestianni, Mourinho optó por un discurso medido, aunque no exento de mensaje.

Preguntado por si Prestianni estaba arrepentido, Mourinho respondió con su característico tono ambiguo: “¿Arrepentido de qué? He hablado con los dos, Vinicius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. No quiero ser rojo y decir que a 100% creo a Prestianni pero tampoco blanco y decir que lo que me dice Vinicius es la verdad”.

El entrenador insistió en que el encuentro, hasta el momento del gol, estaba siendo un gran espectáculo: “Hasta el gol era un gran partido, con un Benfica que ha entrado muy bien y un Madrid fortísimo que ha cambiado el partido a partir del minuto 30 o 35”.

Sin embargo, centró el foco en la reacción del brasileño tras anotar: “Vinicius marca un gol que sólo él o Mbappé pueden marcar y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio”.

La celebración, en el punto de mira

Mourinho fue más explícito al valorar la actitud posterior al tanto decisivo: “Marcas un gol como este... sales a hombros de tus compañeros. Ahí se ha acabado el partido”.

El portugués defendió que su postura fue más equilibrada que la de su homólogo en el banquillo madridista: “Yo he querido ser más equilibrado que Arbeloa y Vinicius”, afirmó, dejando entrever que considera que la tensión pudo gestionarse de otra manera.

No obstante, también reconoció el talento diferencial del atacante blanco: “Es un jugador de otro mundo, me encanta. Marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido”.

Expulsión y crítica al arbitraje

La noche terminó con Mourinho expulsado, lo que le impedirá sentarse en el banquillo del Bernabéu. El técnico explicó el motivo de su roja directa: “Me expulsan porque he dicho una cosa que es muy obvia. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. Tengo 1.400 partidos con el culito en el banquillo y sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esta cosa”.

Pese a sus críticas, evitó escudarse en el arbitraje para justificar la derrota: “El Madrid ha merecido la victoria, ha sido mejor”. En un partido donde los lisboetas no mostraron el mismo nivel que hace menos de un mes.

Sin Mourinho en el Bernabéu

La sanción deja al Benfica sin su entrenador en la vuelta. El propio Mourinho asumió las consecuencias con resignación: “No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo, es difícil para mí pero ahí están mis asistentes”.

La eliminatoria, ya caliente tras la ida, vivirá su segundo asalto en un contexto cargado de tensión mediática. El gol de Vinícius decidió el marcador, pero las palabras de Mourinho han colocado el foco en la gestión emocional del brasileño y en un episodio que seguirá dando que hablar hasta el próximo cruce en el Santiago Bernabéu.