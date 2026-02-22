Alarma Mbappé: el francés pierde peso en el Real Madrid

El bajón de Kylian Mbappé en las últimas jornadas ha encendido las alarmas en el Real Madrid. Aunque sus cifras siguen siendo notables, las sensaciones sobre el césped distan mucho de las que ofrecía al inicio de temporada. La rodilla izquierda, el crecimiento de Vinícius y la gestión de Álvaro Arbeloa marcan un momento delicado antes de la segunda cita europea ante el Benfica

En el entorno del Real Madrid existe una inquietud creciente con el estado de Kylian Mbappé. Los números del delantero francés siguen siendo sobresalientes, 38 goles en 33 partidos, pero el rendimiento visual y la influencia en el juego han descendido de forma evidente en las últimas semanas.

El delantero arrastra molestias en la rodilla izquierda desde finales de 2025. En enero se perdió tres encuentros y apenas pudo disputar 15 minutos en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Aquel día ya se percibió que no estaba en plenitud física, y aunque posteriormente firmó siete goles en cuatro partidos, el problema no ha desaparecido.

De la explosión al desgaste

Tras su breve parón, Mbappé regresó con contundencia goleadora. Sin embargo, a partir del partido ante el Rayo Vallecano su rendimiento volvió a resentirse. Marcó el tanto de la victoria en el último segundo, pero lo hizo desde el punto de penalti y tras un encuentro discreto.

Álvaro Arbeloa optó por darle descanso frente a la Real Sociedad para evitar riesgos mayores y tenerlo disponible en la eliminatoria europea contra el Benfica. Sin embargo, en Lisboa se vio a un Mbappé intrascendente, con escasa participación y sin impacto real en el área rival.

En Pamplona, ante Osasuna, la sensación se repitió. Apenas generó peligro, se le notó falto de chispa y desperdició ocasiones que en otro contexto habrían terminado en gol. Su mejor acción fue un tanto anulado por fuera de juego, pero más allá de eso, su influencia fue mínima.

Un contexto que complica la gestión

La situación coloca a Arbeloa en un dilema. El técnico es consciente de que el jugador no está al 100%, pero también sabe el peso que tiene en el vestuario y en el proyecto deportivo. Sustituirlo o dosificarlo en exceso puede interpretarse como una señal de debilidad.

En Pamplona, la decisión de sustituir a Federico Valverde en lugar de retirar a Mbappé generó debate. El uruguayo había sido clave en el empate y su salida desestructuró al equipo. Sin embargo, el francés permaneció en el campo pese a no ofrecer su mejor versión.

Arbeloa explicó tras el encuentro que la gestión del descanso ante la Real Sociedad fue consensuada con los médicos y con el propio jugador. “Cuando está preparado para jugar, lo hace”, afirmó el técnico. Pero la realidad es que el calendario aprieta y el riesgo de una lesión mayor existe si continúa forzando.

Vinícius, en el extremo opuesto

Mientras Mbappé atraviesa un tramo gris, Vinícius Júnior vive su mejor momento de la temporada. Cinco goles en los últimos cuatro partidos, ante Rayo, Real Sociedad, Benfica y Osasuna, reflejan un estado de forma ascendente.

El brasileño ha asumido el protagonismo ofensivo y se ha convertido en el principal argumento del equipo en ataque. Sus cinco tantos recientes representan el 41,6% de su producción total del curso, un dato que evidencia la concentración de su rendimiento en este tramo.

Además, la comparación con la etapa anterior bajo la dirección de Xabi Alonso resulta significativa. Con Arbeloa, Vinícius ha recuperado regularidad y peso en el juego ofensivo.

El partido que lo cambió todo

En El Sadar, el Real Madrid comenzó con determinación, pero volvió a sufrir en las transiciones. Thibaut Courtois evitó el gol en el minuto 24 con una parada decisiva ante Ante Budimir, pero poco después cometió penalti sobre el mismo delantero, que transformó la pena máxima.

El empate llegó tras una gran acción de Valverde y un remate a bocajarro de Vinícius. Sin embargo, Mbappé no logró capitalizar las oportunidades finales y, en el tiempo añadido, Raúl García selló el 2-1 definitivo para Osasuna.

La derrota dejó al Real Madrid líder provisional, pero a expensas de lo que hiciera el Barcelona ante el Levante. Más allá de la clasificación, el partido evidenció la dependencia del equipo respecto al estado físico de sus estrellas.

Decisión inminente

El cuerpo médico ha reiterado que la rodilla de Mbappé está mejor, pero no completamente recuperada. El jugador quiere estar siempre y forzó en momentos clave del calendario anterior para igualar registros históricos, pero esa exigencia puede estar pasándole factura ahora.

Con el Benfica de José Mourinho en el horizonte inmediato y la temporada entrando en su fase decisiva, el Real Madrid deberá decidir si prioriza la salud del francés o mantiene la apuesta por su presencia constante.

Porque, aunque los números aún lo sostienen, las sensaciones indican que Mbappé necesita algo más que minutos: necesita recuperar plenitud física para volver a ser determinante. Y en un equipo que aspira a todo, no hay margen para medias versiones.