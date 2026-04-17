Nico Paz habla del "sueño" del Mundial con Argentina: "Messi me dijo que trabajara duro y fuera humilde"

El futbolista del Como ha hablado de su adaptación al Como, en la que es su segunda temporada en el equipo de Cesc Fàbregas, además de un posible regreso al Real Madrid y el hecho de poder entrar en la convocatoria de Scaloni para la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá

Nico Paz sigue destacando en el Como de Cesc Fàbregas. El argentino está siendo una de las piezas claves del equipo italiano, dónde ya ha logrado doce goles y seis asistencias entre la Serie A y la Copa. De esta manera, el centrocampista de 21 años, con contrato hasta 2028, ha querido hablar sobre su futuro y la posibilidad de que regrese al Real Madrid la próxima temporada.

En este sentido, cabe recordar que el Real Madrid tiene una opción de recompra por Nico Paz de unos nueve millones de euros, por lo que podría ser una de las soluciones para un equipo que deberá cambiar aspectos de su plantilla de cara a la próxima temporada. No obstante, el argentino sigue con el foco puesto en el presente, que es el Como.

Nico Paz habla de su estancia en el Como de Cesc Fàbregas

De esta manera, Nico Paz, en una entrevista para Sport Mediaset, ha hablado de su etapa actual en el Como: "No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos".

Por otro lado, Nico Paz recordó el gol que le marcó al Nápoles en UEFA Champions League en el Bernabéu: "Fue pura felicidad, era un 'chico', pienso en mi segundo partido con el primer equipo. Marcar en la Liga de Campeones contra un equipo como el Napoli, con los monstruos que jugaban en el Madrid, en un estadio como el Bernabéu... cuando marqué, todo el mundo gritaba y coreaba mi nombre, fue una sensación increíble".

Nico Paz responde al presunto interés del Inter de Milán

Nico Paz zanjó las dudas ante un posible interés del Inter de Milán: "No, no ha habido nada". El jugador del Como quiso repasar su periodo en el Como: "Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo".

"La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro, más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo".

Además, Nico Paz apuntó, sobre el equipo de un Cesc Fàbregas que mira a nuevos objetivos, que "estamos teniendo una buena temporada, honestamente no esperábamos que fuera tan buena, pero el increíble trabajo que hemos hecho está dando sus frutos y creo que nos lo merecemos". Cabe recordar que el Como se encuentra quinto en la clasificación de la Serie A con 58 puntos, a dos de la Juventus, con 60, cinco del Milan, ocho del Nápoles y 17 del Inter de Milán.

Nico Paz habla del sueño del Mundial de 2026

Nico Paz ensalzó la figura de Cesc Fàbregas, una de las claves en la temporada del Como en la Seria A: "Fàbregas fue el factor más importante. Tiene mucha fe en nosotros, es un entrenador joven, una persona que vive para el fútbol, trabaja duro, estudia mucho y me permite jugar como quiero, que es fundamental".

Sobre su debut con Argentina contra Bolivia en 2024, Nico Paz comentó que "fue un sueño, no me di cuenta y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi papá también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde. Le robaría la pierna izquierda... ". El ex del Barcelona, por su parte, viene de comprar recientemente el equipo de fútbol Cornellà.

"Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión"

Nico Paz concluyendo hablando del sueño de poder ir convocado con Argentina para la disputa del Mundial de este verano: "Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí". Los de Scaloni se medirán en fase de grupos contra Argelia, Jordania y Austria, tres selecciones a las que podría ganar y avanzar a la siguiente ronda como primero de ese grupo J.