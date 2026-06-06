La cálida bienvenida de Chattanooga a España para poner el foco en el comienzo del Mundial 2026

España ya trabaja en Chattanooga tras su llegada a Estados Unidos, con una doble sesión programada y la primera comparecencia de Álex Baena marcando el inicio de su preparación para el Mundial 2026

España ya se encuentra en Estados Unidos. Los de Luis de la Fuente aterrizaron a las 17:00 (hora local) para poner rumbo al lujoso hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga, dónde ya descansa la selección en el que será su sede durante la primera fase del Mundial 2026. Tras ello, el técnico de 'La Roja' tiene marcada una agenda para el primer día marcada por entrenamientos y también una comparencia, que será la de Álex Baena.

El futbolista del Atlético de Madrid será el primero en hablar en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, desde suelo estadiounidense. En este sentido, Luis de la Fuente ha planificado una doble sesión de entrenamiento, a las 11:00 y a las 18:00 (hora local), seis horas más en España. Tras ello, será el turno de que Álex Baena comente sus impresiones en su primer día en Chattanooga.

España recibe un baño de masas en su llegada a Chattanooga

España puso rumbo a Estados Unidos en el día después de disputar el amistoso contra Irak en Riazor. Los de Luis de la Fuente no pudieron celebrar el triunfo en su penúltimo partido antes de comenzar oficialmente el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Tras ello, 'La Roja' jugará el último choque antes de la cita de selecciones, que será frente a Perú el próximo lunes a las 20:00 (hora local), 4:00 (hora española).

El partido contra Perú se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México, por lo que será el primer desplazamiento de España en su estancia para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, su lugar de concentración será el Hotel Embassy Suites by Hilton de Chattanooga, dónde llegaron la pasada tarde, en hora española, con una calurosa bienvenida por parte de toda la afición presente.

Además, Tim Kelly y Weston Wamp, alcalde de Chattanooga y de Hamilton, respectivamente, recibieron a la selección española en el Aeropuerto de Chattanooga. Sin embargo, la emoción total tuvo lugar en su llegada al hotel de concentración, ya que los aficionados que se encontraban esperando a los jugadores les recibieron con una "atronadora ovación", tal y como describe la propia Real Federación Española de Fútbol.

España arranca en EE.UU. con doble entrenamiento y la primera comparecencia de Álex Baena

Tras ello, la selección española tiene una agenda marcada para su primer día en Estados Unidos. Por un lado, los de Luis de la Fuente se entrenarán por primera vez a las 18:00 (hora española) en el Campo Base de Baylor School. Sin embargo, no será la única, ya que 'La Roja' tendrá una doble sesión hoy, teniendo otra fijada para las 00:00 (hora española), en la que serán las primeras sensaciones en el que será su lugar de preparación.

La novedad en el día de hoy es la rueda de prensa de Álex Baena. El jugador del Atlético de Madrid, tras una sesión vespertina abierta a los medios de comunicación, comparecerá públicamente. El ex del Villarreal viene de jugar 68 minutos en el amistoso del pasado jueves ante Irak, cuando fue sustituido por Mikel Merino. En este sentido, el centrocampista puede ser una de las opciones para el once de España ante Cabo Verde.

España se alojará en Chattanooga durante la primera fase del torneo, cuando se vea las caras con selecciones como Cabo Verde, el próximo 15 de junio, Arabia Saudí, el domingo 21 y, por último, Uruguay, en la madrugada del viernes al sábado, 2:00 (hora española). Los de Luis de la Fuente intentarán conseguir el objetivo de acabar la ronda como primeros de grupo.