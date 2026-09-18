Mbappé: "He marcado a todos los equipos de España menos al Deportivo porque no he jugado contra ellos"

Kylian Mbappé tiene una cuenta pendiente en LaLiga con el Deportivo. El delantero del Real Madrid reconoció en una entrevista con AS que todavía no le ha marcado al conjunto coruñés porque nunca se ha enfrentado a él. Esta temporada tendrá dos oportunidades para hacerlo, una de ellas en Riazor

Kylian Mbappé ya ha dejado su huella contra buena parte de los equipos de LaLiga, pero hay uno que todavía se le resiste por una razón muy sencilla: nunca se ha enfrentado a él. El delantero del Real Madrid habló sobre su trayectoria en España en una entrevista concedida a AS y aseguró haber marcado a todos los conjuntos españoles contra los que había jugado.

Fue entonces cuando José Félix Díaz le recordó un nombre que faltaba en esa lista: el Deportivo. El atacante francés reaccionó rápidamente al darse cuenta de su olvido. "Ah sí, el Deportivo, pero es que no he jugado contra ellos y este año habrá dos partidos", explicó Mbappé. Una respuesta que pone el foco sobre los dos encuentros que protagonizarán esta temporada el Real Madrid y el conjunto coruñés.

Riazor tendrá su primer capítulo

El primer enfrentamiento entre ambos llegará en Riazor, durante el fin de semana del 20 de diciembre. Será una cita especial para el Deportivo después de su regreso a la máxima categoría y también para Mbappé, que tendrá por primera vez delante al conjunto blanquiazul.

La segunda oportunidad llegará en el tramo final de la temporada. El Deportivo visitará el Santiago Bernabéu el fin de semana del 30 de mayo, coincidiendo con la última jornada de LaLiga. Dos escenarios y dos oportunidades para que Mbappé complete una lista que, por ahora, tiene un hueco reservado para el Dépor.

El Deportivo piensa en lo inmediato

Antes de que llegue ese doble enfrentamiento con el Real Madrid, el equipo de Antonio Hidalgo tiene otros retos por delante. El más inmediato será este domingo, cuando reciba alBetis a partir de las 18:30 horas.

Después de ese encuentro llegará un nuevo parón internacional que se prolongará durante las tres próximas semanas. El calendario se reanudará con un desplazamiento a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Posteriormente, el Deportivo recibirá al Levante antes de afrontar otro desplazamiento exigente, esta vez a Madrid para medirse al Atlético.

De momento, el Deportivo puede presumir de ser uno de los pocos equipos de Primera que todavía no han sufrido un gol de Mbappé. El francés ya sabe que tendrá dos oportunidades para cambiarlo esta temporada, aunque en A Coruña esperan que Riazor sea precisamente el escenario donde esa cuenta pendiente siga abierta. Además, hay un detalle que hace todavía más especial la espera: Mbappé nunca ha jugado en Riazor, por lo que el partido de diciembre supondrá también su estreno en el estadio.