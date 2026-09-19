Laporta lanza un duro palo al Real Madrid: "Cuando tienen un problema, les recalifican un terreno y tan panchos”

El presidente del FC Barcelona aprovechó su intervención en la asamblea de socios compromisarios para poner de relieve el trabajo que realiza el club azulgrana para competir contra el poder de sociedades anónimas, fondos de inversión o clubes-estado

El FC Barcelona celebra este sábado su asamblea de socios compromisarios y en la misma, de forma telemática, el presidente del club, Joan Laporta, ha aprovechado la ocasión para darle un palo al Real Madrid en su informe de apertura, al asegura que la entidad azulgrana afronta "un reto apasionante" para competir con sociedades anónimas o clubes-estado a los que "recalifican terrenos" cuando "tienen dificultades".

Como no podía ser de todo modo, la situación económica del club ha tenido un peso notable en su discurso, pero el máximo mandatario azulgrana ha querido recordar la modificación urbanística de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, sin mencionar directamente, eso sí, al equipo blanco. "Nos encontramos ante un reto apasionante que nos obligará a ser responsables, innovadores y valientes para ir por delante de nuestros competidores, que son o sociedades anónimas, o propiedad de fondos de inversión o clubes-estado que cuando tienen necesidad se les recalifican terrenos y tan panchos", afirmó.

Necesita una ampliación de 300 millones para acabar el Camp Nou

Por ello, Laporta ha pedido a los representantes de los socios que aprueben la ampliación de 300 millones de euros del crédito para financiar las obras del Spotify Camp Nou y sus alrededores, y la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales por valor de 210 millones de euros, un mecanismo, este último, con el que la entidad pretende obtener liquidez.

"Lo queremos hacer ahora porque la recuperación económica es un hecho y nos permite poder plantear estas operaciones. Si no lo hiciéramos nos encontraríamos en una situación de desventaja competitiva", expuso el mandatario culé, ahondando en sus explicaciones sobre los motivos de este movimiento económico.

Así, sobre la primera de las operaciones, un aumento de la financiación para finalizar las obras del estadio que se suma a los 1.450 millones iniciales, el presidente azulgrana argumentó que esta decisión se debe a la desviación del presupuesto por mejoras en el proyecto inicial del Espai Barça y a otros elementos externos. "El retraso de las obras es porque en la licitación inicial estaban contempladas 800 intervenciones en la primera y la segunda grada. Al final han sido 3.000 intervenciones. Nos hemos encontrado un sobrecoste por el aumento de los precios de los materiales por los conflictos bélicos, así como un sobrecoste por las fases de las obras que han provocado retrasos. Además, hemos tenido que soportar el coste que suponía el alquiler del Estadio Olímpico", destacó.

Sin embargo, este aumento de la financiación no incluye, tal y como confirmado Laporta, la construcción del nuevo Palau Blaugrana, para la que se están contemplando "otras soluciones".

Bonos de 210 millones para seguir compitiendo "en condiciones de igualdad"

Por su parte, sobre el segundo mecanismo financiero que la junta directiva pretende activar, una emisión de bonos por un total de 210 millones de euros, Laporta explicó que servirá para "proveer liquidez y mantener al equipo para que siga compitiendo en condiciones de igualdad".

Acabar el Campo Nou, clave para disparar los ingresos

Con todo, el presidente azulgrana destacó que, con el Spotify Camp Nou a pleno rendimiento, previsto para el año 2028, la entidad prevé ingresar 1.450 millones de euros en el año 2030. "Los ingresos del estadio, los ingresos progresivos de la actividad ordinaria del club y un equipo altamente competitivo harán que el club alcance en los próximos años unas cifras de ingresos nunca vistas que nos permitirán devolver el endeudamiento de forma sostenible", subrayó.

En esta misma línea, Laporta celebró la consecución del récord de ingresos, al superar los 1.000 millones de euros al cierre del último ejercicio (2025-26), y la previsión de una facturación de 1.195 millones para el curso 2026-27. "Llegaremos a casi los 1.200 millones de euros, una cifra que irá aumentando a medida que vayamos acabando el Camp Nou. Es la clave que nos permitirá un crecimiento institucional y económico muy importante y nunca visto en la historia del club", insistió.

Quiere ganar "todos los títulos" en esta 26/27

A nivel deportivo, mientras tanto, el presidente azulgrana puso de relieve la competitividad del primer equipo, que, además, es "un grupo humano excepcional" que aspira a ganar "todos los títulos" este curso. "El equipo está magistralmente dirigido por nuestro entrenador y muy bien configurado por Deco, nuestro director deportivo", ha elogiado.

Además, Laporta valoró el espíritu polideportivo del club, mencionando el buen momento de las secciones de balonmano y fútbol sala, mientras que confía en la mejora del equipo de baloncesto. "Hemos remodelado totalmente el baloncesto. Hemos fichado once jugadores nuevos y lo que deseamos es que nos den muchas alegrías, especialmente este año, que celebramos el centenario de la sección", concluyó.