Eto'o, leyenda del Barcelona, elige a su Balón de Oro: "Genio, audaz, talentoso..."

El ex futbolista culé, que además pasó por otros clubes como Inter, Mallorca o incluso el Real Madrid, eligió a Lamine Yamal en una publicación de Instagram en la que apostó por el internacional español

El Balón de Oro no tendrá un nuevo ganador hasta el próximo 26 de octubre cuando en una gala que se celebrará en París, la revista France Football entregue el galardón que corona al mejor jugador del año. Antes de eso, desde diferentes puntos de la geografía futbolística, se lleva tiempo haciendo campaña para que un jugador u otro gane el Balón de Oro.

Uno de los máximos candidatos es Lamine Yamal, que ganó el Mundial con España y otro puñado de títulos con su club, el Barcelona. El propio Lamine Yamal dejó claro que el reúne las características necesarias para ser el nuevo Balón de Oro. A Lamine Yamal le ha salido este mismo viernes otro 'ayudante' en su lucha por conquistar el Balón de Oro y es una de las grandes leyendas del Barcelona que además cuenta con un título con el que el internacional español sueña, la Champions League. Samuel Eto'o ha dejado claro en una publicación de Instagram quién debe ser el ganador del Balón de Oro.

Eto'o apuesta por Lamine Yamal para el Balón de Oro

Eto'o, que además de ser una leyenda del Barcelona, donde estuvo cinco temporadas, también jugó en equipos como Inter, Everton, Chelsea, Sampdoria o incluso en el Real Madrid, publicó en Instagram el que bajo su criterio, debe ser el ganador del Balón de Oro 2026. Con una foto de Lamine Yamal conduciendo el balón en un partido de Champions League, Eto'o inició su elogio al jugador culé con: "El Balón de Oro de nuestros corazones".

Samuel Eto'o además no dudó en lanzar una serie de adjetivos para definir a Lamine Yamal. "Genio, audaz, talentoso...", escribía el ex futbolista camerunés que marcó más de 100 goles con el Barcelona. Eto'o además aprovechó para desearle suerte a un Lamine Yamal que este próximo sábado tendrá la oportunidad de seguir reivindicándose, esta vez con la Selección española, para pelear por el Balón de Oro. "Mucha suerte en esta carrera por el Balón de Oro", le deseo Eto'o al jugador del Barcelona.

Eto'o en su etapa como jugador del Barcelona

Eto'o se rinde a Lamine Yamal

Eto'o continuó su alegato para que Lamine Yamal sea el Balón de Oro 2026 apelando al corazón y es que acordándose de otro ex del Barcelona, Ousmane Dembelé, que es el vigente campeón del Balón de Oro tras alzarse con él en 2025. "Pero, sea cual sea el veredicto, hay algo que ya es seguro: al igual que Ousmane, tú ya eres el Balón de Oro de nuestros corazones".

Eto'o terminó su publicación con un mensaje que representa a la perfección lo que Lamine Yamal puede suponer en el presente y en el futuro del Barcelona: "Sigue haciéndonos soñar" y mencionando tanto a Lamine Yamal, al FC Barcelona y al director deportivo Deco. Tanto Deco como el propio Lamine Yamal han reaccionado y respondido a este sentido mensaje de Eto'o.