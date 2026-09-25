El dineral que ha ganado el Barcelona con los asientos VIP: más del doble de lo que ha gastado este verano en fichajes

El club catalán tiene asegurados más de 380 millones de euros por la venta de 500 asientos VIP, una oferta que ampliará en 2.000 localidades más en el Spotify Camp Nou

Mucho se viene hablando sobre la mejoría económica del FC Barcelona, aunque en la reciente Asamblea General se aprobó incrementar en 300 millones de euros la financiación destinada a las obras del Spotify Camp Nou, así como la emisión de bonos por valor de de 210 millones, necesarios para mejorar la tesorería.

Además, también ha salido a la luz que, para poder fichar en enero, antes tendría que vender a alguno de sus futbolistas, como ha reconocido su vicepresidente económico, Ferran Olivé. Pero desde el Camp Nou siguen presumiendo de esos avances en materia financiera que le han permitido, por ejemplo, recortar bastante la diferencia con respecto al Real Madrid en cuanto al límite salarial de LaLiga.

De la mano con 'Legends Global'

Así, desde la entidad azulgrana se ha anunciado que tiene asegurados más de 380 millones de euros por la venta de 500 asientos VIP, una oferta que ampliará en 2.000 localidades más en el Spotify Camp Nou y que le reportará unos 700 millones entre 15 y 30 años. Así lo ha asegurado en un comunicado. En estas dos operaciones, la entidad azulgrana va de la mano de 'Legends Global', un grupo estadounidense de explotación de espacios con sede en Los Ángeles (California), que gestiona centros de convenciones, salas de conciertos y recintos deportivos.

Sin duda, una cantidad bastante importante, pues, por ejemplo, el pasado verano fueron 184 millones los que el Barça invertido en los fichajes de Anthony Gordon (80), Rodri (60), Adeyemi (22), Gabriel Jesus (10), Jesse Bisiwu (8,5), Livakovic (2) y Hamza Abdelkarim (1,5)

Una propuesta pionera en Europa

Según el club, se trata de un nuevo modelo de licencias individuales de larga duración, una propuesta pionera en 'hospitality premium', después de completar con éxito la comercialización de las suites y palcos del nuevo estadio. El innovador modelo se basa en licencias individuales de asientos VIP de larga duración e introduce una fórmula innovadora en el mercado europeo, ya que los clientes podrán disponer de una licencia exclusiva sobre un asiento VIP del Spotify Camp Nou durante 15 ó 30 años.

La idea se gestó junto con Legends Global, una empresa fundada en 2019 tras la fusión de AEG FAcilities, AEG Ogden y SMG, y con la que el Barcelona trabaja desde 2024. De este modo, en la primera fase de comercialización, el club catalán ha colocado cerca de 500 asientos vendidos y más de 380 millones de euros de ingresos comprometidos, correspondientes a contratos de diversa duración. Además, las suites y palcos del Spotify Camp Nou ya han sido completamente comercializados.

Ahora el Barça ha redefinido su producto VIP con una nueva propuesta basada en licencias individuales de asiento, exclusividad y largo plazo. Así pondrá en el mercado los 2.000 asientos VIP restantes mediante contratos de 15 y 30 años y con un pago inicial. Los compradores dispondrán de una licencia exclusiva sobre un asiento VIP del Spotify Camp Nou durante el período contratado, con una serie de nuevas ventajas y servicios asociados.

Prevé generar unos 700 millones de euros

La idea del Club es comercializar estos 2.000 asientos en un período aproximado de dos temporadas y media y calcula que con la entrada en vigor de este nuevo modelo, dejará de estar disponible la anterior fórmula de contratación para este stock. La previsión inicial del Barça es generar sobre unos 700 millones de euros de ingresos comprometidos en los próximos 15 y 30 años correspondientes a este paquete de 2.000 asientos. Esta nueva propuesta representa también un incremento económico relevante respecto a las previsiones iniciales del proyecto 'Espai Barça', según el club catalán.