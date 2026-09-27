Samuel Sánchez, campeón olímpico: "Benjamín Noval no tiene la cabeza llena de pájaros"

El que fuera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2028 conoce bien al doble campeón del mundo junior ya que se forjó bajo sus ojos en la academia que él tiene en Asturias. El exciclista pide no cargar de presión a la nueva esperanza del ciclismo español

España estaba necesitada de un nuevo talento en el ciclismo que ilusionara a los aficionados de este deporte que se sentían un poco huérfanos después de que las nuevas generaciones no haya podido llenar el hueco que dejaron los Alberto Contador o Alejandro Valverde. Por suerte ha aparecido en escena Benjamín Noval que a sus 17 años se ha proclamado campeón del mundo junior, tanto en crono como en ruta. Una emergente estrella a la que conoce bien Samuel Sánchez, otro de los grandes ciclistas españoles de comienzos del siglo XXI.

Samuel Sánchez, oro olímpico con España en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, sabe bien el potencial que puede tener Benjamín Noval ya que el asturiano se formó en su academia en donde creció junto a su hijo que también formaba parte de ese equipo.

Samuel Sánchez, que era uno de los mejores bajadores del pelotón cuando competía, ha pedido que no se lo meta presión a Benjamín Noval. "Hay que estar tranquilos, no cargarle presión, no ponerle etiquetas, no ponerle metas. Luego pasa lo que pasa", ha explicado en Marca.

Samuel Sánchez confía en que Benjamín Noval va a ser un gran ciclista

Por otro lado, Samuel Sánchez ha manifestado que no hay que tener prisas con Benjamín Noval al que hay que dejar crecer para saber en qué ciclista se va a convertir. "Hay que dejarle que sea Benja Noval, que sea él mismo y que poco a poco nos vaya enamorando como ha hecho en la crono y en la ruta. Que todos vayamos descubriendo la clase de ciclista que puede llegar a ser".

A sus 17 años, Benjamín Noval destaca por ser un ciclista muy completo con capacidad para destacar tanto en pruebas en ruta como en la especialidad contra el crono. El asturiano dará el salto al profesionalismo la temporada que viene con Netcompany Ineos en donde comenzará a conocer en dónde puede destacar más.

Con este contexto, Samuel Sánchez no ha mostrado dudas acerca de Benjamín Noval al que lo ve destacando porque es un chico, a pesar de su juventud, con la cabeza muy bien amueblada lo cual le permitirá no salirse del buen camino cuando dé el salto a la categoría élite. "No tiene la cabeza llena de pájaros, porque lo conozco bien. Tiene una familia que le arropa mucho y todos los que estamos a su lado estamos siempre para sumar".

Samuel Sánchez, uno de los ciclistas españoles infravalorados del siglo XXI

Samuel Sánchez, que ahora tiene 48 años, es uno de los ciclistas españoles más infravalorados de este siglo XXI.

El asturiano tuvo que compartir carretera con estrellas como Alejandro Valverde, Alberto Contador, Óscar Freire o Joaquim Rodríguez, pero eso no le impidió para dejar su impronta en la afición española que siempre lo tuvo en buena consideración, más cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El de Oviedo tiene además dos segundos puestos, en la Vuelta a España 2009 y en el Tour de Francia 2010, como mejores resultados en clasificaciones generales de grandes vueltas.