Johan Mojica cuenta su inesperado encuentro con Shakira: "Le dije que era una reina"

Johan Mojica cambió el césped por el escenario durante el concierto de Shakira en Madrid. El futbolista del Getafe fue uno de los invitados a acompañar a la cantante en la 'Caminata de la Loba' y aprovechó el encuentro para entregarle una camiseta de la Selección Colombia

Johan Mojica cambió por unas horas el fútbol por la música. El jugador del Getafe fue uno de los invitados que acompañaron a Shakira en la tradicional caminata previa a uno de sus conciertos en Madrid, dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El colombiano explicó su experiencia en El Partidazo de COPE, donde reconoció que incluso llegó a sentir algo de nervios al encontrarse junto a una de las artistas más conocidas de su país. "Le dije que quería entregarle la camiseta de la selección Colombia y me dijeron que sí, me invitaron a salir a caminar con ella... Estaba un poquito nervioso en esa salida porque era demasiada gente", relató Mojica a Juanma Castaño.

De la camiseta del Getafe a la de Colombia

El futbolista no quiso marcharse del concierto sin tener un detalle con Shakira. Mojica le entregó una camiseta amarilla de la Selección Colombia personalizada con su apellido y el número 17, además de una dedicatoria. Ambos posaron posteriormente juntos con la prenda. El lateral también contó cómo se dirigió a la cantante durante ese momento: "Le dije que era una reina".

La experiencia tuvo lugar en el recinto de Villaverde donde Shakira está celebrando su residencia madrileña. Mojica fue uno de los rostros conocidos que participaron en la denominada ¡Caminata de la Loba', el recorrido que la artista realiza antes de subir al escenario.

Mojica, entre los rostros conocidos

El jugador del Getafe compartió protagonismo con otras caras conocidas que han acompañado a Shakira durante sus conciertos en Madrid. En la misma jornada estuvieron Alice Campello, Xuso Jones y Ana Brito, mientras que otros días han participado nombres como Chanel, Vicco, Paula Echevarría, Lola Lolita, Marta Díaz, La Jedet, Mina El Hammani, Álvaro Morte, Carolina Marín o Linda Caicedo. Precisamente, Linda Caicedo fue otra de las futbolistas colombianas que coincidió con Shakira en Madrid. Un día después de Mojica, la jugadora del Real Madrid también participó en la caminata y entregó a la cantante otra camiseta de la Selección Colombia.La noche dejó además un mensaje especial de Mojica para la cantante. El defensa del Getafe definió el encuentro como "un honor y una experiencia maravillosa" y destacó la inspiración que supone Shakira para Colombia. Así, el lateral colombiano aprovechó el parón para vivir una experiencia poco habitual para un futbolista. Esta vez no hubo balón de por medio, pero sí una camiseta de la selección y un encuentro con una de las grandes figuras internacionales de Colombia.