Johan Mojica se rinde ante Bordalás: "Es el mejor del mundo"

Johan Mojica, uno de los fichajes del Getafe para esta temporada, se deshace en elogios hacia José Bordalás. El colombiano destaca la exigencia de su nuevo técnico y asegura que su estilo de juego encaja a la perfección con su manera de entender el fútbol

Johan Mojica ya sabe lo que significa tener a José Bordalás como entrenador. El colombiano, uno de los fichajes del Getafe para esta temporada, ha comenzado su nueva etapa en el conjunto azulón con buenas sensaciones y no ha escatimado en elogios hacia su nuevo técnico.

El lateral fue uno de los protagonistas del acto de presentación del nuevo álbum de cromos de LaLiga de Panini, donde coincidió con Javier Tebas e Iker Casillas y compartió protagonismo con Álvaro García. Allí, Mojica habló sobre sus primeros meses a las órdenes de Bordalás y dejó una contundente valoración sobre el técnico alicantino.

"Es el mejor del mundo ahora"

Mojica conoce bien a Bordalás después de haberse enfrentado a sus equipos durante prácticamente una década. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y el colombiano ha pasado a estar bajo sus órdenes.

El futbolista reconoció que ya había recibido referencias de compañeros que habían trabajado anteriormente con el técnico azulón y que sabía de antemano el nivel de exigencia que iba a encontrar. "Me habían dicho lo exigente que era. Me gusta un entrenador que tenga ese estilo, creo que he caído de pie acá. Disfruto del día a día", explicó. Además, destacó la variedad táctica del Getafe, un equipo que puede alternar entre diferentes sistemas. "Tiene el 4-4-2 también bien marcado, aparte del 5-3-2", señaló.

Un Getafe que encaja con su forma de entender el fútbol

El colombiano también quiso poner en valor su llegada al conjunto azulón. Después de más de una década en España, Mojica asegura sentirse plenamente asentado y afronta con ilusión este nuevo reto. "Estoy muy feliz de seguir jugando acá en España. Llevo 13-14 años acá y estoy muy feliz y muy a gusto aquí", afirmó.

Para el lateral, trabajar junto a Bordalás supone además una oportunidad que encaja con su manera de entender el fútbol: "Trabajar para el Getafe y Bordalás es un placer y un privilegio. Va de la mano de como siento yo el fútbol, esa manera de competir". Mojica considera que la identidad del club también explica buena parte de su éxito: "Gran parte de lo que se ha hecho en Getafe es debido a que el club en sí va para la misma dirección".

Simeone y Álvaro García, protagonistas de sus cromos

Durante el acto, el jugador también fue preguntado por algunos de los futbolistas que aparecían en el álbum. Si tuvo que definir a Diego Pablo Simeone con una sola palabra, lo tuvo claro: "Trabajo".

Sobre Álvaro García, compañero de acto y futbolista del Rayo Vallecano, Mojica lo definió como "un rayo" y destacó su intensidad. "Cuando lo he enfrentado, es un jugador que da problemas en banda, más del lado del lateral derecho. También tiene gol y para cualquier equipo viene muy bien. Por eso lleva tantos años en el Rayo", concluyó.