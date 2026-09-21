Movimientos en la plantilla del Getafe ante la última petición de Bordalás

El club azulón no esconde la necesidad de firmar un nuevo futbolista, sobre todo aprovechando el actual parón de selecciones, que puede ser clave para elegir un jugador que sea agente libre en estos momentos

El Getafe ha empezado la temporada de manera irregular. Los de José Bordalás, pese a que vienen de ganar al Málaga en El Coliseum, siguen con serios problemas en su plantilla, algo que ha dejado claro el técnico del club azulón en diferentes ocasiones de manera pública: "Tengo que utilizar jugadores en posiciones que no son la suya". Por ello, desde la dirección deportiva estudian movimientos en cuanto a posibles fichajes.

Pese a estar el mercado cerrado, el Getafe puede firmar jugadores que estén sin equipo, por lo que este parón de selecciones, más largo de lo habitual, puede ser clave para fichar a un futbolista. Entre los agentes libres, podemos encontrar perfiles como el de Riyad Mahrez. Raphael Guerreiro, Antonhy Martial o incluso de la talla de Karim Benzema, Dani Carvajal, Joselu o incluso David Alaba, con pasado en el Real Madrid.

Bordalás explica la situación del Getafe

Tras la victoria ante el Málaga del pasado domingo, Bordalás fue muy claro por la situación del Getafe: "La realidad es la que estamos viviendo, no la podemos obviar y, como estáis viendo, pues tengo que utilizar jugadores en posiciones que no son la suya, delanteros jugando como extremos. Hoy hemos tenido que jugar con tres delanteros de inicio en el partido, Ramón Terrats, que tampoco es extremo, jugando..."

Además, el técnico del Getafe criticó las limitaciones en su plantilla, en claro riesgo con las elecciones en cada partido si hay sanciones o lesiones en sus jugadores: "Pues no tenemos extremos y, bueno, vamos adaptando lo que tenemos a las necesidades del equipo y, obviamente, pues tenemos esas limitaciones que, a pesar de estar tantos años en Primera División, pues el equipo tiene en estos momentos".

El desgaste del Getafe pasa factura en LaLiga

El Getafe ha disputado nueve partidos en algo más de un mes, entre LaLiga EA Sports y las rondas de clasificación a la UEFA Europa League. Entre ellos, el equipo de José Bordalás empezó con malas sensaciones por la dura derrota ante el Alavés en Mendizorroza, dónde fue expulsado Kiko Femenía en la primera parte. Sin embargo, el conjunto azulón pudo recuperar la sonrisa venciendo al Partizan y al Racing de Santander.

Las malas noticias volvieron a finales del mes de agosto, con una derrota ante Osasuna que volvió a dejar al equipo sin sumar un punto para la clasificación de LaLiga. Además, el conjunto de Bordalás tuvo problemas contra el Celta de Vigo y Real Betis, dónde, de nuevo, dos futbolistas de la plantilla del Getafe fueron expulsados, en este caso, Zaid Romero y Mario Martín, aumentando el desgaste.

Las opciones del Getafe en el mercado de agentes libres

El Getafe trabaja en una opción para este parón de selecciones, como ha informado el Diario AS. Por ello, desde la dirección deportiva miran alternativas entre los jugadores que se encuentran sin equipo en estos momentos, como pueden ser Jadon Sancho, Oleksandr Zinchenko, Riyad Mahrez, Raphael Guerreiro, Karim Benzema, Dani Carvajal, Mauro Icardi, Antonhy Martial, Joselu o David Alaba, entre muchos otros.

De esta manera, el Getafe deberá estudiar si hay opciones reales entre la larga lista en la que se encuentran los jugadores sin equipo, teniendo en cuenta los salarios que piden este tipo de futbolista y un proyecto que encaje en lo que está el equipo de BBordalás, que alzó la voz en rueda de prensa,ordalás, que alzó la voz en rueda de prensa, inmerso en la UEFA Europa League y dispuesto a luchar por los puestos más altos de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Según ha avanzado el medio mencionado anteriormente, el Getafe, que viene de ganar al Málaga, busca perfiles de jugadores veteranos que ya conozcan LaLiga EA Sports, que se encuentren en una forma física óptima y que acepten un rol de rotación dentro del conjunto de Bordalás. Además, la misma fuente añade que la petición sería para el centro del campo, así como ser una opción para las bandas.