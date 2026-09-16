Bordalás alza la voz: "Somos el único equipo del fútbol profesional que no tiene extremos"

El técnico del Getafe se rendió al Real Betis de Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa del partido de mañana jueves en La Cartuja: "Tiene una de las mejores plantillas, no solamente en el fútbol español, sino en Europa"

El Getafe visita al Real Betis en La Cartuja en una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás no llegan las mejores condiciones, ya que solo han logrado una victoria en cinco partidos en el campeonato doméstico, por lo que intentarán conseguir los tres puntos ante el conjunto de Manuel Pellegrini. De esta manera, el técnico del club azulón ha comparecido en rueda de prensa para valorar el importante choque.

Bordalás: "Tenemos alguna duda con un jugador que acabó muy tocado en el último partido"

En primer lugar, José Bordalás comentó dudas en la convocatoria y once titular ante el Real Betis: "Tenemos ahí con alguna duda a un jugador que acabó muy tocado en el último partido. Todavía quedan horas hasta el partido y confiamos en poder tener a la inmensa mayoría de los jugadores. Todos sabéis que no me gusta dar pistas y todavía quedan horas hasta el partido. Vamos a ver cómo están todos".

El técnico explicó que "tenemos una idea de lo que puede ser el equipo". Sobre la importancia del gol, Bordalás apuntó que "siempre es importante, sea el minuto que sea, porque te sirve para ponerte por delante. Tenemos que aprender de ello porque en esta Liga los detalles cuentan mucho y a nosotros nos han penalizado estos dos últimos partidos. Contra el Betis no nos vale jugar bien por momentos. Necesitamos hacer un partido muy completo durante los 90 minutos".

Bordalás pide tiempo: "No hay que olvidar que esta temporada salieron muchos jugadores"

Bordalás alzó la voz por su plantilla: "Todos sabéis que somos el único equipo del fútbol profesional que no tiene extremos. Tienen que jugar algunos jugadores en esa posición y en algún partido le ha tocado a Martín Satriano. Incluso hemos tenido que, como en el tramo final del último partido, jugar con doble lateral. Intentamos adaptar las piezas que tenemos".

Además, el entrenador del Getafe añadió que "esta temporada salieron muchos jugadores, que han llegado muchos jugadores nuevos, que necesitan un periodo y el equipo está en construcción, por decirlo de alguna manera. LaLiga no perdona. Aquí no hay tiempo, aquí hay que intentar sumar puntos, porque si no sumas puntos te vas quedando en la zona baja y eso es un peligro inminente para cualquier equipo".

Bordalás se rinde al Betis: "Un equipo con un potencial enorme"

Por otro lado, Bordalás se rindió al Real Betis: "Los resultados le avalan y lo vemos. No solamente en la Liga, que está en los puestos de arriba, que está sacando muy buenos resultados. Un equipo que se refuerza año tras año, que va mejorando su plantilla, que tiene alternativas en todas las posiciones prácticamente. Está haciendo también, en este inicio de Champions, un buen inicio".

El técnico del Getafe afirmó que a este Betis de Pellegrini "le avalan los resultados, le avala su juego y, obviamente, va a ser un partido tremendamente difícil, puesto que es un equipo con un potencial enorme. Tiene una de las mejores plantillas, no solamente en el fútbol español, sino en Europa".

Bordalás: "El Betis tiene alternativas en todas las posiciones, son jugadores de un nivel altísimo"

Bordalás fue preguntado por el potencial del Betis: "Nosotros no planteamos ningún partido pensando en el siguiente. Lo preparamos para competir en un escenario tremendamente difícil, con una afición increíble. Un equipo con un gran potencial, con la intención de hacer un buen juego y sacar un buen resultado. Y, en cuanto a la situación, esa pregunta la podemos interpretar de manera positiva o negativa, como queramos".

El técnico del Getafe, que recibió los elogios de Gudelj, explicó que "cuando no juegan chicos del filial, se dice que no se cuenta con la cantera. Cuando juegan, se buscan otras opiniones. El Betis, como he dicho, tiene alternativas en todas las posiciones. Puede hacer dos equipos y tú no sabrías cuál es el titular o el suplente".

Por último, Bordalás, que viene del empate entre el Getafe y Deportivo, concluyó elogiando a la plantilla del Betis: "Son jugadores de un nivel altísimo. Por lo tanto, no pienso en esa posibilidad. Pensamos en nosotros, en recuperar a los chicos del esfuerzo del último partido, intentar recuperar a los máximos posibles y hacer un equipo lo más competitivo posible mañana para intentar hacer un gran partido".