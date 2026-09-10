Gudelj se rinde a Bordalás y desvela por qué eligió el Getafe

Nemanja Gudelj ha encontrado en José Bordalás uno de los grandes motivos para ser fichado por el Getafe. El centrocampista serbio, a punto de cumplir 35 años, destaca el método del técnico azulón y reconoce que su exigencia puede ayudarle a seguir creciendo

El último mercado dejó al Getafe un fichaje cargado de experiencia. Nemanja Gudelj, a punto de cumplir 35 años, aterrizó en el Coliseum con una trayectoria amplia a sus espaldas y rápidamente se ha adaptado a las exigencias de José Bordalás.

El centrocampista serbio ha explicado en SER Deportivos, qué terminó decantando su decisión de vestir de azulón. Entre los factores estuvo la manera en la que el club mostró su interés desde el primer momento. "Me metían prisa para llegar, me dieron la sensación de que me querían mucho y yo soy un chico serbio que va por sentimientos y me gusta eso", explicó Gudelj. Pero también hubo dos elementos que terminaron de convencerle: Bordalás y la posibilidad de volver a competir en Europa.

La Conference también tuvo peso

Gudelj no esconde que el regreso del Getafe a una competición continental fue importante a la hora de aceptar el proyecto. Para un futbolista con su recorrido, la posibilidad de seguir compitiendo en Europa continúa teniendo un peso considerable. "¿La Conference? Importa mucho" reconoció. El serbio entiende que cualquier jugador quiere medirse en escenarios de máximo nivel y considera que esta nueva aventura supone un desafío atractivo. "Un jugador siempre quiere jugar en lo más alto. Primero juega en una de las mejores ligas del mundo, también Conference...", señaló. No obstante, su experiencia le lleva a no tomarse la competición a la ligera.

Gudelj ya sabe que lo que ocurre en Europa no siempre tiene relación directa con lo que sucede en el campeonato doméstico. Lo vivió durante su etapa en el Sevilla y ahora pretende trasladar ese aprendizaje a sus nuevos compañeros. "Aprendí que son partidos totalmente diferentes que en LaLiga. A veces exigen otras cosas", explicó.

Un "soldado" para el método Bordalás

Más allá de la Conference, Gudelj también ha encontrado en Bordalás una figura que encaja con lo que busca en esta etapa de su carrera. El futbolista serbio reconoce que la forma de trabajar del técnico fue uno de los motivos principales para elegir el Getafe. "Es una de las razones por las que he venido aquí. El plan del míster, su forma de juego y lo que exige", afirmó.

Su edad no cambia sus ambiciones. A punto de cumplir 35 años, Gudelj asegura que continúa buscando maneras de mejorar y considera que el entrenador azulón puede ayudarle a conseguirlo. "Sigo exigiéndome a mí mismo, sigo queriendo crecer y este míster me puede hacer mejor futbolista", sentenció.