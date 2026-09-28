Luis de la Fuente se rinde a Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y confirma cambios en el once: "Es una ciudad muy especial en mi vida"

El seleccionador español ha comparecido con motivo de la previa del partido ante Croacia desde una sala de prensa muy significativa para él. Y en ella ha recordado su yo de hace 25 años

Luis de la Fuente ha vuelto a su segunda casa, Sevilla. Fueron muchos y buenos los momentos que pasó en el Sevilla FC en sus comienzos como entrenador y conoce muchos lugares emblemáticos de la ciudad que le transmiten paz y calma en sus momentos de máximo estrés.

Y fruto de todo ello, el seleccionador español ha comparecido sonriente ante los medios en la previa del partido contra Croacia. Ha hablado alto y claro el riojano sobre todos los asuntos que rodean a la selección española.

Lo primero que ha hecho ha sido hacer un pequeño análisis del partido frente a Inglaterra: "Este equipo tienen muchos registros, pero siempre con una idea reconocible. Tenemos muchas opciones de jugar de diferente manera. Siempre tratamos de sacar el mejor rendimiento de los jugadores".

En segunda lugar, ha confirmado que habrá cambios frente al conjunto balcánico: "Si te digo que no, hay debate (entre risas). Es razonable que habrá algunos cambios. Por refrescar el equipo y porque cualquiera de los 26 puede jugar. Mañana entendemos que habrá que dar energía en algunas demarcaciones. Los jugadores están todos en perfectas condiciones".

Por otro lado, le han cuestionado por el Balón de Oro de los entrenadores, galardón para el que está nominado. Y esta ha sido su respuesta: "No sé el criterio para votar. Quiero que gane un español. En el apartado de futbolistas y de técnicos. Todos hemos hecho méritos. Somos cuatro. Yo estoy feliz de estar nominado".

Cuando le han preguntado si Fermín podría tener más protagonismo, el preparador nacional ha alabado al barcelonista: "Está en un estado de forma fantástico, como otros compañeros. Es polivalente. Nos da energía, vitalidad, intensidad, talento, clase... Ese tipo de jugador es necesario".

Asimismo, sobre la lesión de Eric García ha sido tajante con la decisión tomada: "Cualquiera entiende que jugar cuatro partidos en 10 días es muy exigente. Nosotros hemos demostrado que siempre pensamos en la salud de los futbolistas. Hemos preferido que Eric recupere. Si estuviéramos en una fase final se hubiera quedado. Todos hubiéramos asumido ese riesgo. Para mañana no hubiera estado y, de cara al tercer partido, podía estar, o no. No merecía la pena correr ese riesgo. En ningún caso íbamos a buscar un conflicto con el futbolista".

También le han hecho hacer memoria de su paso por la entidad sevillista: "Diría que ha habido una evolución como entrenador. Hay veces que digo que no me reconozco cuando empecé e a entrenar. Hemos ido cambiando muchos aspectos. Yo le diría a aquel Luis de hace 25 años que no baje los brazos y que siga siendo constante. La vida me ha demostrado que haciendo eso tienes oportunidades".

Sobre su próximo rival, ha alertado del peligro que tiene: "Claro que tienen posibilidades. No hay rival ni día perfecto. Jugamos contra una selección croata que conocemos muy bien y con jugadores con mucho talento. Va a ser un partido donde habrá que dar una mejor versión que en Londres contra Inglaterra".

Luis de la Fuente ha querido destacar una vez más la importancia de su grupo por encima de las individualidades: "Desde que soy seleccionador, los jugadores que más partidos deciden son los que salen desde el banquillo. El otro día lo dijo Merino, queremos sensación de equipo. Todos tienen derecho a jugar porque son muy buenos. Son los mejores jugadores del mundo".

Por último, ha hablado sobre el ambiente que se respira en la capital hispalense cada vez que llega la selección: "Es un orgullo. Hemos recuperado el espíritu de 2010. La gente está orgullosa de sentirse española. Estoy honrado de ser el seleccionador de mi país. Estar en Sevilla me produce una emoción muy especial. Sevilla es una ciudad muy especial en mi vida".