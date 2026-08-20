Mastantuono se sincera tras su salida del Real Madrid: "No fue un año fácil"

El argentino reconoce las dificultades de su primera temporada en el conjunto blanco y afronta ahora su cesión a la Fiorentina con la intención de recuperar protagonismo y demostrar su verdadero nivel

Franco Mastantuono ya mira hacia delante después de una primera temporada complicada en el Real Madrid. El joven argentino, que jugará cedido en la Fiorentina esta temporada, ha repasado sus primeros meses en el conjunto blanco y no ha escondido las dificultades que encontró durante su primer año de adaptación al fútbol europeo. "En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos, no fue un año fácil", reconoció Mastantuono al ser preguntado por su experiencia. El futbolista entiende que la temporada tuvo momentos complicados, pero también considera que todo lo vivido en el Santiago Bernabéu le ha servido para crecer y adquirir experiencia.

El argentino llegó a la capital española procedente de River Plate con una enorme expectación y la responsabilidad de convertirse en una de las grandes apuestas de futuro del club. Sin embargo, su adaptación no fue sencilla. Durante la campaña 2025/26 disputó 35 encuentros, aunque sólo partió como titular en 17 de ellos, y terminó con tres goles.

Una temporada de aprendizaje

Mastantuono no reniega de su paso por el Real Madrid. Todo lo contrario. El atacante considera que formar parte de una plantilla de semejante exigencia le permitió conocer de primera mano lo que supone competir al máximo nivel. El contexto tampoco ayudó. El jugador tuvo que adaptarse a un nuevo país, a una nueva competición y a la enorme presión que implica vestir la camiseta del Real Madrid con apenas 18 años. Además, una lesión en la ingle condicionó parte de su temporada.

La Fiorentina, una oportunidad para volver a empezar

Ahora, lejos del foco permanente del Santiago Bernabéu, Mastantuono busca recuperar sensaciones en Italia. La Fiorentina se presenta como el escenario idóneo para dar un paso adelante, acumular minutos y demostrar el futbolista que puede llegar a ser para poder regresar al Real Madrid con galones y más minutos. El argentino ha dejado claro que su llegada a Florencia no la entiende como una revancha contra el Real Madrid: "No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina". El proyecto de los 'Viola' y el cariño recibido desde su llegada fueron factores importantes para decantarse por el conjunto italiano: "Me recuerda a mi casa, Argentina. Estaba jugando en la playa y me divertí con algunos chicos que estaban allí. Para mí es normal estar con amigos y familia y jugar en la playa".

Mastantuono afronta así una temporada que puede resultar determinante para su futuro. La cesión no incluye una opción de compra, por lo que el Real Madrid mantiene el control sobre su futuro y la posibilidad de recuperar al futbolista una vez finalice su etapa en Italia. El objetivo del argentino es claro: jugar, crecer y volver a sentirse importante. Después de un primer año en Madrid que él mismo reconoce que no fue sencillo, la Fiorentina aparece ahora como el lugar desde el que intentar relanzar su carrera y demostrar que la apuesta que hizo el Real Madrid por él todavía puede dar sus frutos.